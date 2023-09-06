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В Омск доставят заключенного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу*

6 сентября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Иллюстрация
Весной его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Заключенного оппозиционного политика, тележурналиста, режиссера и публициста Владимира Кара-Мурзу доставят в омское СИЗО № 1. Об этом сообщила мать заключенного Елена Гордон.

Кара-Мурза известен как автор многочисленных публикаций в российской и мировой прессе, автор и режиссер документальных политических фильмов.

В апреле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу по обвинению в распространении клеветы о российской армии. 17 апреля 2023 года его приговорили к 25 годам лишения свободы. Кара-Мурзу осудили по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, руководстве нежелательной организацией и государственной измене. Все три дела были объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. 31 июля 2023 года первый апелляционный суд оставил вынесенный Владимиру Кара-Мурзе приговор в силе.

* 22 апреля 2022 года Владимир Кара-Мурза был признан Минюстом РФ иностранным агентом.

#Общество#Омск#Омская область#Заключенные#Политик#СИЗО#Заключение#Евгений Игишев#Тюрьма
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