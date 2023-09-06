В Омск доставят заключенного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу*

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Заключенного оппозиционного политика, тележурналиста, режиссера и публициста Владимира Кара-Мурзу доставят в омское СИЗО № 1. Об этом сообщила мать заключенного Елена Гордон.
Кара-Мурза известен как автор многочисленных публикаций в российской и мировой прессе, автор и режиссер документальных политических фильмов.
В апреле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу по обвинению в распространении клеветы о российской армии. 17 апреля 2023 года его приговорили к 25 годам лишения свободы. Кара-Мурзу осудили по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, руководстве нежелательной организацией и государственной измене. Все три дела были объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. 31 июля 2023 года первый апелляционный суд оставил вынесенный Владимиру Кара-Мурзе приговор в силе.
* 22 апреля 2022 года Владимир Кара-Мурза был признан Минюстом РФ иностранным агентом.