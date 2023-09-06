В Минобороны предложили ставить заключенных на особый воинский учет

Предлагается добавить новую строку в один из пунктов закона, которая гласит: «место отбывания наказания в виде лишения свободы». Ранее такого положения в законе не было. Также предлагается удалить пункт, который исключал заключенных из воинского учета. Вместо этого, Министерство обороны намерено ввести новое понятие — «особый воинский учет». Об этом пишет 360tv.ru.