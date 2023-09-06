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Published Сегодня, 19:53

Modified Сегодня, 19:57

Updated Сегодня, 19:57

В Минобороны предложили ставить заключенных на особый воинский учет

6 сентября 2023, 19:53
Министерство обороны предложило внести изменения в закон, чтобы россияне, отбывающие наказание в тюрьмах, были включены в воинский учет. Это предложение содержится в документе, опубликованном на федеральном сайте проектов законодательных актов.

Предлагается добавить новую строку в один из пунктов закона, которая гласит: «место отбывания наказания в виде лишения свободы». Ранее такого положения в законе не было. Также предлагается удалить пункт, который исключал заключенных из воинского учета. Вместо этого, Министерство обороны намерено ввести новое понятие — «особый воинский учет». Об этом пишет 360tv.ru.

Учет заключенных-военнообязанных будет осуществляться исправительными учреждениями и военными комиссариатами в местах их пребывания. Отмечается, что заключенным больше не потребуется посещать военкоматы для регистрации или снятия с особого воинского учета.

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