В Минобороны предложили ставить заключенных на особый воинский учет

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
Предлагается добавить новую строку в один из пунктов закона, которая гласит: «место отбывания наказания в виде лишения свободы». Ранее такого положения в законе не было. Также предлагается удалить пункт, который исключал заключенных из воинского учета. Вместо этого, Министерство обороны намерено ввести новое понятие — «особый воинский учет». Об этом пишет 360tv.ru.
Учет заключенных-военнообязанных будет осуществляться исправительными учреждениями и военными комиссариатами в местах их пребывания. Отмечается, что заключенным больше не потребуется посещать военкоматы для регистрации или снятия с особого воинского учета.