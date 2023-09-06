В Красногорске одиннадцатиклассница хотела бросить школу и выйти замуж

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По информации издания pravda.ru, девочка надела школьную форму и взяла с собой необходимые вещи в портфель, чтобы отправиться на уроки. Однако она так и не появилась на занятиях. Позже она сообщила матери о желании выйти замуж.
Выяснилось, что «жених» приехал в Подмосковье из Тульской области, они познакомились год назад в социальных сетях. Пара периодически встречалась. Родители видели парня только пару раз, когда он провожал девочку до дома, но не принимали его серьёзно.