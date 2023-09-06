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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Красногорске одиннадцатиклассница хотела бросить школу и выйти замуж

6 сентября 2023, 10:24
Одиннадцатиклассница из Красногорска решила отказаться от учёбы и выйти замуж, но отец нашёл её вместе с женихом в арендованной квартире и вернул домой. Сейчас полиция работает с её ухажёром.

По информации издания pravda.ru, девочка надела школьную форму и взяла с собой необходимые вещи в портфель, чтобы отправиться на уроки. Однако она так и не появилась на занятиях. Позже она сообщила матери о желании выйти замуж.

Выяснилось, что «жених» приехал в Подмосковье из Тульской области, они познакомились год назад в социальных сетях. Пара периодически встречалась. Родители видели парня только пару раз, когда он провожал девочку до дома, но не принимали его серьёзно.

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