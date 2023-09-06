Туристка из России задержана таможенниками из-за 5 кг ювелирных изделий в багаже

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По возвращении из Стамбула 57-летняя жительница Барнаула решила воспользоваться «зелёным коридором», предназначенным для пассажиров, не привозящих товары, требующие декларации. Однако во время обычной проверки её багажа было обнаружено 5 кг ювелирных украшений, сообщает «Турпром», пишет Pravda.Ru.
По информации ведомства, было изъято 429 единиц украшений, включая кольца, браслеты, цепи, серьги, заколки и броши из белого и жёлтого металла. Особое внимание вызвало отсутствие соответствующих документов, подтверждающих стоимость приобретённых товаров.
В ответ на обвинения туристка утверждала, что купила украшения на местном рынке в Турции с намерением подарить их своим родственникам. Таможенные служащие отправили конфискованные украшения на экспертизу для точного определения их стоимости. Параллельно было начато административное дело в отношении нарушительницы в соответствии с частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.