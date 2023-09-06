Туристка из России задержана таможенниками из-за 5 кг ювелирных изделий в багаже

В ответ на обвинения туристка утверждала, что купила украшения на местном рынке в Турции с намерением подарить их своим родственникам. Таможенные служащие отправили конфискованные украшения на экспертизу для точного определения их стоимости. Параллельно было начато административное дело в отношении нарушительницы в соответствии с частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.