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Туристка из России задержана таможенниками из-за 5 кг ювелирных изделий в багаже

6 сентября 2023, 10:32
Российская туристка, вернувшаяся из Турции, вызвала подозрение у таможенников из-за пяти килограммов драгоценностей в её багаже. Выяснилось, что она не задекларировала эти украшения. Инцидент произошел в аэропорту Толмачево в Новосибирск.

По возвращении из Стамбула 57-летняя жительница Барнаула решила воспользоваться «зелёным коридором», предназначенным для пассажиров, не привозящих товары, требующие декларации. Однако во время обычной проверки её багажа было обнаружено 5 кг ювелирных украшений, сообщает «Турпром», пишет Pravda.Ru.

По информации ведомства, было изъято 429 единиц украшений, включая кольца, браслеты, цепи, серьги, заколки и броши из белого и жёлтого металла. Особое внимание вызвало отсутствие соответствующих документов, подтверждающих стоимость приобретённых товаров.

В ответ на обвинения туристка утверждала, что купила украшения на местном рынке в Турции с намерением подарить их своим родственникам. Таможенные служащие отправили конфискованные украшения на экспертизу для точного определения их стоимости. Параллельно было начато административное дело в отношении нарушительницы в соответствии с частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

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