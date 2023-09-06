Терапевт Видяскин: В случае ожога кипятком немедленно охладите рану проточной водой

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
По его словам, это снизит температуру тканей и остановит продолжительное воздействие тепла. Он также добавил, что если ожог затронул одежду, то ее необходимо аккуратно удалить, чтобы избежать дальнейшего прилипания горячей ткани к коже. Об этом пишет NEWS.ru.
«Если появились пузыри после охлаждения, не вскрывайте их, так как это может увеличить риск инфекции. После охлаждения, накройте ожог чистой марлей или салфеткой, чтобы предотвратить заражение. Если ожог охватил большую площадь или находится на лице, груди, шее, руках, ногах или паху, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь», — отметил эксперт.
Терапевт также напомнил, что ожоги кипятком могут быть очень болезненными и потенциально опасными, в таких случая лучше обратиться за помощью к медицинским специалистам.