Терапевт Видяскин: В случае ожога кипятком немедленно охладите рану проточной водой

По его словам, это снизит температуру тканей и остановит продолжительное воздействие тепла. Он также добавил, что если ожог затронул одежду, то ее необходимо аккуратно удалить, чтобы избежать дальнейшего прилипания горячей ткани к коже. Об этом пишет NEWS.ru.