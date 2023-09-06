Стало известно, кто займет место Махини на посту директора омского депимущества

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Новым вице-мэром и директором департамента имущественных отношений администрации Омска вместо Дмитрия Махини может стать Евгений Романин, который в настоящее время занимает пост заместителя министра региональной политики. Об этом сообщает издание «Омск-Информ» со ссылкой на собственные источники в правительстве Омской области.
Известно, что Евгению Романину 41 год, он имеет два высших образования: физкультурное и психологическое. Ранее трудился в муниципальной московской гостинице «Олимп», откуда ушел с должности заместителя генерального директора.
Напомним, что Дмитрий Махиня покинет городскую администрацию в связи с тем, что его 5 сентября избрали мэром Томска.