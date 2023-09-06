Стало известно, кто займет место Махини на посту директора омского депимущества

Новым вице-мэром и директором департамента имущественных отношений администрации Омска вместо Дмитрия Махини может стать Евгений Романин, который в настоящее время занимает пост заместителя министра региональной политики. Об этом сообщает издание «Омск-Информ» со ссылкой на собственные источники в правительстве Омской области.