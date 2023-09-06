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Published Сегодня, 06:33

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Стало известно, кто займет место Махини на посту директора омского депимущества

Стало известно, кто займет место Махини на посту директора омского депимущества

6 сентября 2023, 06:33
Фото: Город55
Должность прочат заместителю министра региональной безопасности Евгению Романину.

Новым вице-мэром и директором департамента имущественных отношений администрации Омска вместо Дмитрия Махини может стать Евгений Романин, который в настоящее время занимает пост заместителя министра региональной политики. Об этом сообщает издание «Омск-Информ» со ссылкой на собственные источники в правительстве Омской области.

Известно, что Евгению Романину 41 год, он имеет два высших образования: физкультурное и психологическое. Ранее трудился в муниципальной московской гостинице «Олимп», откуда ушел с должности заместителя генерального директора.

Напомним, что Дмитрий Махиня покинет городскую администрацию в связи с тем, что его 5 сентября избрали мэром Томска.

Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
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#Политика#Общество#Город#Омск#Омская область#Дмитрий Махиня#Министерство#Евгений Игишев#Депимущества#Вице-мэр
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