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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

иллюстрация

Скончался бывший вратарь омского футбольного клуба «Иртыш» Сергей Мясковский

6 сентября 2023, 06:37
Фото: Город55
иллюстрация
Ему было 57 лет.

В футбольном клубе «Иртыш» рассказали о смерти Сергее Мясковского. Бывший вратарь «речников» скончался в возрасте 57 лет в понедельник, 4 сентября.

Он защищал ворота омичей с 1994 по 1995 годы, а также представлял команду «Динамо» с 1996 по 1997 годы. В общей сложности Мясковский отыграл 32 матча, пропустив 55 мячей.

Помимо этого он играл за клубы Петропавловска, Кокчетава и Талды Кургана в Казахстане. В другие годы спортсмен стоял на воротах «Сибиряка», который базируется в городе Братск. В последнее время он тренировал детей в футбольном центре петропавловского «Кызылжара».

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.

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#Общество#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Вратарь#ФК "Иртыш"#Алина Ясинская
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