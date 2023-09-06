Скончался бывший вратарь омского футбольного клуба «Иртыш» Сергей Мясковский

Помимо этого он играл за клубы Петропавловска, Кокчетава и Талды Кургана в Казахстане. В другие годы спортсмен стоял на воротах «Сибиряка», который базируется в городе Братск. В последнее время он тренировал детей в футбольном центре петропавловского «Кызылжара».