Скончался бывший вратарь омского футбольного клуба «Иртыш» Сергей Мясковский

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:40
В футбольном клубе «Иртыш» рассказали о смерти Сергее Мясковского. Бывший вратарь «речников» скончался в возрасте 57 лет в понедельник, 4 сентября.
Он защищал ворота омичей с 1994 по 1995 годы, а также представлял команду «Динамо» с 1996 по 1997 годы. В общей сложности Мясковский отыграл 32 матча, пропустив 55 мячей.
Помимо этого он играл за клубы Петропавловска, Кокчетава и Талды Кургана в Казахстане. В другие годы спортсмен стоял на воротах «Сибиряка», который базируется в городе Братск. В последнее время он тренировал детей в футбольном центре петропавловского «Кызылжара».
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.