С 29 сентября по 15 октября в российских регионах пройдет «Цифровой диктант»

Диктант включает задания в виде тестов, созданных с учетом нескольких возрастных категорий. Тестирование в детской категории подразумевает задания для участников в возрасте от 7 до 13 лет, в подростковой — рассчитано на ребят 14—17 лет. Также в диктанте примут участие взрослые, которые будут выполнять задания для категории 18—59 лет, и граждане старшего возраста — от 60 лет и старше. Каждое тестирование состоит из четырех смысловых блоков. Задания первого блока включают вопросы на тему основ цифрового потребления, направленные на проверку знаний в области базовых программ, приложений и устройств. Второй блок посвящен цифровым компетенциям: работе с соцсетями, онлайн-магазинами и прочими цифровыми сервисами. Задания третьего блока направлены на проверку знаний в сфере безопасности в интернете, в частности, они посвящены теме защиты личной информации и устройств. Четвертый блок является дополнительным, он посвящен инновационным технологиям, в том числе — искусственному интеллекту и умным голосовым помощникам.