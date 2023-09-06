С 29 сентября по 15 октября в российских регионах пройдет «Цифровой диктант»

Posted 6 сентября 2023, 13:43
Published 6 сентября 2023, 13:43
Modified 6 сентября 2023, 13:59
Updated 6 сентября 2023, 13:59
Информационную поддержку мероприятия обеспечивает медиахолдинг 1MI.
Диктант включает задания в виде тестов, созданных с учетом нескольких возрастных категорий. Тестирование в детской категории подразумевает задания для участников в возрасте от 7 до 13 лет, в подростковой — рассчитано на ребят 14—17 лет. Также в диктанте примут участие взрослые, которые будут выполнять задания для категории 18—59 лет, и граждане старшего возраста — от 60 лет и старше. Каждое тестирование состоит из четырех смысловых блоков. Задания первого блока включают вопросы на тему основ цифрового потребления, направленные на проверку знаний в области базовых программ, приложений и устройств. Второй блок посвящен цифровым компетенциям: работе с соцсетями, онлайн-магазинами и прочими цифровыми сервисами. Задания третьего блока направлены на проверку знаний в сфере безопасности в интернете, в частности, они посвящены теме защиты личной информации и устройств. Четвертый блок является дополнительным, он посвящен инновационным технологиям, в том числе — искусственному интеллекту и умным голосовым помощникам.
Согласно заявлению Сергея Гребенникова, директора РАЭК, организатора и идеолога «Цифрового диктанта», теоретически уровень цифровой осведомленности населения должен повышаться — россияне активно пользуются гаджетами и цифровыми сервисами. Однако развитие технологий происходит настолько стремительно, что акция, которая поможет гражданам обеспечить себе защиту от постоянно появляющихся новых цифровых угроз, должна стать очень востребованной. Результатом проведения акции станет повышение общего индекса цифровой грамотности жителей Российской Федерации, а персональные достижения каждого из участников помогут выявить зоны роста и расширить компетенции.
Участники всероссийской акции «Цифровой диктант» получат возможность ознакомиться с цифровыми сервисами и продуктами — в составлении вопросов принимали участие сотрудники российских ИТ-компаний. На следующий день после окончания мероприятия, 16 октября, все его участники на портале проекта смогут провести работу над ошибками.
Согласно заявлению гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, цифровые сервисы на сегодняшний день являются частью жизни каждого жителя РФ. Однако применять их с пользой, получая максимальный эффект (личный или же — в предпринимательстве), возможно только в случае их правильного использования. Эксперт выразил уверенность, что первоначально просветительский проект стал своего рода знаком качеств для всех, кто имеет отношение к сфере цифровых технологий, — чем больше баллов по итогу диктанта — тем больше специалист прокачан. «Особенно ценно, что акцию поддерживают крупнейшие компании цифрового контура — это не только социальная ответственность, но и вклад в развитие российских ИТ-решений», — отметил он.
В прошлом сезоне участниками акции стали свыше 919 тыс. человек со всей России. В текущем году «Цифровой диктант» будет еще масштабнее! Итог тестирования — определение индекса цифровой грамотности населения РФ.