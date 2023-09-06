«Россети» рассказали об увеличении объема ремонтной программы в Сибири

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Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Группа «Россети» отчиталась о скором окончании подготовки к зимнему периоду в Сибирском федеральном округе. Несмотря на увеличение объема программы по ремонту, работы выполняются быстрее запланированного. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов провел совещание о подготовке субъектов электроэнергетики СФО к отопительному сезону 2023–2024 годов в Новосибирске. В мероприятии принял участие Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.
«Важно не сбавлять темпы и завершить в сроки все ремонтные работы, которые есть в планах к подготовке к зиме. Могу сказать, что сибирские энергетики никогда не подводили. Особенно в Новосибирске можно отметить более активную работу по всем направлениям, видим настрой на готовность к обозначенному сроку сетей, генерации и всего ТЭК к предстоящему отопительному сезону», — заявил Николай Шульгинов.
«Сибирь занимает огромные территории и традиционно считается регионом со сложным климатом. В последнее время здесь также растет число неблагоприятных природных явлений, которые негативно влияют на сетевой комплекс. Например, это резкие колебания температуры с переходами через ноль. Поэтому ключевой задачей является своевременная подготовка к осенне-зимнему периоду. В 2023 году мы существенно увеличили объем ремонтной программы в физическом выражении. Финансирование выросло на 12% — до 8,6 млрд рублей. Работы идут с опережением плана», — подчеркнул Андрей Рюмин.
Всего будет отремонтировано 8,6 тыс км линий электропередачи и 1,9 тыс единиц подстанционного оборудования. От растительности будет очищено порядка 16,6 тыс гектаров ЛЭП. Оборудование и комплектующие уже имеются в наличии, более 1,1 тыс бригад и 590 резервных источников питания готовы для возможных аварийно-восстановительных работ.
В филиале ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» есть 206 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 3 888,6 кВт, в том числе 181 передвижной. Было проведено 3 888 тренировок по предотвращению аварий и пожаров, а также 5 тренировок по временному отключению потребления электричества.
Подразделения и специальная техника готова для аварийно-восстановительных работ в регионе. Согласно оценке готовности субъектов электроэнергетики к отопительному сезону, филиал «Омскэнерго» находится в состоянии готовности.
Андрей Рюмин также рассказал о мероприятиях по электроснабжению Восточного полигона железных дорог. Группа «Россети» уже установила более 1 787 МВА трансформаторной мощности и 1 611 км ЛЭП в СФО в рамках первого этапа проекта. Финальный проект первого этапа будет завершен в установленные сроки до конца 2023 года. На втором этапе предусмотрены строительство двух объектов Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) и другие мероприятия по развитию инфраструктуры, модернизации противоаварийной автоматики и технологическому присоединению тяговых подстанций, включая распределительный комплекс. Работы также выполняются на Дальнем Востоке.