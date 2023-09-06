«Россети» рассказали об увеличении объема ремонтной программы в Сибири

Андрей Рюмин также рассказал о мероприятиях по электроснабжению Восточного полигона железных дорог. Группа «Россети» уже установила более 1 787 МВА трансформаторной мощности и 1 611 км ЛЭП в СФО в рамках первого этапа проекта. Финальный проект первого этапа будет завершен в установленные сроки до конца 2023 года. На втором этапе предусмотрены строительство двух объектов Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) и другие мероприятия по развитию инфраструктуры, модернизации противоаварийной автоматики и технологическому присоединению тяговых подстанций, включая распределительный комплекс. Работы также выполняются на Дальнем Востоке.