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Прокурор Омской области провел личный прием жителей Щербакульского района

Прокурор Омской области провел личный прием жителей Щербакульского района

6 сентября 2023, 11:20
Местные жители обращались к главе ведомства за помощью в решении волнующих их вопросов.

Среди обращений чаще всего встречались жалобы на автомобильные дороги населенного пункта. По словам жителей, они не соответствуют нормам законодательства. Также сообщалось о нарушении прав граждан на водоснабжение и пенсионные права.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев принял от всех пришедших письменные обращения и дал разъяснения действующего законодательства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Афанасьев также поручил прокурору Шербакульского района организовать проверки и принять срочные меры по восстановлению прав жителей.

Омская прокуратура провела проверку после жалоб на свалку рядом с жилым домом
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Прокурор#Новости#Анастасия Баянова#Прием жителей
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