Прокурор Омской области провел личный прием жителей Щербакульского района

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Среди обращений чаще всего встречались жалобы на автомобильные дороги населенного пункта. По словам жителей, они не соответствуют нормам законодательства. Также сообщалось о нарушении прав граждан на водоснабжение и пенсионные права.
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев принял от всех пришедших письменные обращения и дал разъяснения действующего законодательства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Афанасьев также поручил прокурору Шербакульского района организовать проверки и принять срочные меры по восстановлению прав жителей.