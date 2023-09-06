Правительство РФ продолжает поддержку малого и среднего бизнеса

В свою очередь, гендиректор КМСП Александр Исаевич сообщил, что поддержку получают бизнесмены во всех субъектах РФ. Особенно это видно на Кавказе, в Крыму и на Дальнем Востоке. Там объем кредитования с господдержкой вырос более чем на 25%. За счет перехода на «зонтичный» механизм поручительств удалось существенно повысить доступность кредитования и разделить риски с банками.