Правительство РФ продолжает поддержку малого и среднего бизнеса

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Данная стратегия была разработана Минэкономразвития при участии Корпорации МСП.
Согласно статистике, число малых и средних предприятий в нашей стране составляет примерно 6 млн. Этот показатель стабилен, в том числе благодаря мерам господдержки: доступным кредитам, созданию новых налоговых решений, мораторию на проверки и не только, пишет kommersant.ru.
По словам министра экономики Максима Решетникова, эти меры доказали свою эффективность: количество субъектов МСП увеличилось, несмотря на пандемию коронавируса и санкции, также как и число самозанятых.
Согласно данным Минэкономразвития, получатели господдержки уже спустя год показывают больший рост показателей: по доходу — в 2 раза, по занятости — в 8 раз. Получившие финансовую поддержку в 6 раз реже закрывают свой бизнес на горизонте трех лет. Также такие предприниматели «быстрее растут», соответственно больше платят налогов, чем те, кто не получил господдержку, заявил Решетников.
Он подчеркнул, что новый комплекс мер господдержки, рассчитанный на 2025–2030 годы, должен качественно изменить сектор, прежде всего увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны. Для этого нужно стимулировать развитие МСП в приоритетных отраслях — технологичных, обрабатывающих, IT-компаний, а также туристических.
В свою очередь, гендиректор КМСП Александр Исаевич сообщил, что поддержку получают бизнесмены во всех субъектах РФ. Особенно это видно на Кавказе, в Крыму и на Дальнем Востоке. Там объем кредитования с господдержкой вырос более чем на 25%. За счет перехода на «зонтичный» механизм поручительств удалось существенно повысить доступность кредитования и разделить риски с банками.
Среди целей к 2030 году — увеличение доли средних предприятий в два раза, увеличение вклада МСП в ВВП до 28%, рост доходов на одного работника в секторе почти на 25%.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что предстоит ещё увеличить «продолжительность жизни» предпринимателей, также необходимо озаботиться привязкой всех мер поддержки к увеличению дохода в расчете на одного работника субъекта МСП. Наконец, следует уделить внимание развитию экспорта МСП. По данному направлению имеется значительный потенциал.
«Обращаю внимание и на ключевую роль регионов в структурной перестройке сектора МСП. Для этого Корпорация МСП, Минэкономразвития совместно с командами губернаторов должны стандартизировать региональные меры поддержки», — заявил Белоусов.