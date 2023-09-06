«Помоги расстегнуть штаны». Омичка сообщила о странном мужчине, который ходил у школы

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Жители областного центра заметили странного мужчину в Амурском поселке. Вчера, 5 сентября, его видели рядом с детской художественной школой по улице Авангардная. Девушка в паблике «Омск ВК» рассказала о неоднозначной просьбе, которую он ей озвучил.
Сначала мужчина пробежал мимо, но вернулся, извинился и спросил, есть ли где-то рядом туалет. Она ответила, что поблизости ничего подобного нет. Он объяснил, что у него сложилась неловкая ситуация, ему стыдно обращаться, но попросил посторожить девушку, чтобы никого не было, пока он зайдет в кусты.
«Я сказала, что кусты дальше, где гаражи. Мы с ним попутно дошли до них. Он попросил показать, где кусты и опять же „посторожить“. Я сказала: „Ладно, только быстрее“. И тут мне говорит: „А помоги штаны расстегнуть, пошли со мной“. Я сказала, что не помощник. Он ушел в кусты, я отошла подальше и потом убедилась в том, что он ушел в противоположную сторону от меня», — рассказала автор поста.
При этом по пути мужчина спрашивал, где она учится. Девушка же шла с работы. Она призналась, что не сразу поняла, в чем дело. Омичка рассказала, что этому человеку на вид 60 лет, он седой, ходит в синих джинсах. У мужчины также очень плохое зрение, «линзы похожи на лупы». Она призвала родителей в начале учебного года напомнить детям, что нельзя уходить с незнакомцами.
В комментариях другая омичка рассказала о похожем мужчине, которого встретила ее дочь. Он также попросил девочку посторожить его у кустов, пока он справляет нужду. Детей было двое, они не поверили его словам и ушли. По словам комментатора, его видели за школой № 93, рядом с бывшей стоянкой напротив улицы Нахимова, 9.