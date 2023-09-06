«Помоги расстегнуть штаны». Омичка сообщила о странном мужчине, который ходил у школы

При этом по пути мужчина спрашивал, где она учится. Девушка же шла с работы. Она призналась, что не сразу поняла, в чем дело. Омичка рассказала, что этому человеку на вид 60 лет, он седой, ходит в синих джинсах. У мужчины также очень плохое зрение, «линзы похожи на лупы». Она призвала родителей в начале учебного года напомнить детям, что нельзя уходить с незнакомцами.