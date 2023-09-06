По Омской области в ближайшие дни ударят первые осенние заморозки

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на конец этой рабочей недели. По данным синоптиков, к выходным в Омской области немного потеплеет. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса, но ночью возможны первые осенние заморозки.
Завтра, 7 сентября, ночью ожидается +3… +8 градусов. В приземистом слое появятся заморозки от 0 до -5. Днем потеплеет до +13… +18 градусов. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 5-10 м/с.
В пятницу, 8 сентября, в темное время суток будет +2… +7 градусов, в приземистом слое — 0… -5. Днем воздух прогреется до +15… +20, местами пройдет слабый дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со порывами 3-8 м/с.
В субботу, 9 сентября, ночью столбик термометра опустится до +2… +7. Снова возможны заморозки 0… -5 градусов. Днем температура воздуха составит +17… +22, без осадков. Ветер не поменяется направления, но чуть усилится до 5-10 м/с.