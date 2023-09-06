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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

иллюстрация

По Омской области в ближайшие дни ударят первые осенние заморозки

6 сентября 2023, 07:51
Фото: Город55
иллюстрация
Минимальная температура составит -5 градусов.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на конец этой рабочей недели. По данным синоптиков, к выходным в Омской области немного потеплеет. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса, но ночью возможны первые осенние заморозки.

Завтра, 7 сентября, ночью ожидается +3… +8 градусов. В приземистом слое появятся заморозки от 0 до -5. Днем потеплеет до +13… +18 градусов. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 5-10 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В пятницу, 8 сентября, в темное время суток будет +2… +7 градусов, в приземистом слое — 0… -5. Днем воздух прогреется до +15… +20, местами пройдет слабый дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со порывами 3-8 м/с.

В субботу, 9 сентября, ночью столбик термометра опустится до +2… +7. Снова возможны заморозки 0… -5 градусов. Днем температура воздуха составит +17… +22, без осадков. Ветер не поменяется направления, но чуть усилится до 5-10 м/с.

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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Заморозки#Новости#Алина Ясинская
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