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Партия «Новые люди» провела в Омске турнир по классическому и онлайн-футболу

Партия «Новые люди» провела в Омске турнир по классическому и онлайн-футболу

6 сентября 2023, 09:01
Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"
В Омске впервые прошёл турнир по фиджитал-футболу. Это необычная спортивная дисциплина, которая совмещает классический мини-футбол и его симулятор на приставке. Итоговые очки, которые набирают команды, суммируются.

Турнир организовала партия «Новые люди» совместно с Омской корпоративной футбольной лигой.

«Мы хотим продвигать среди омичей массовый спорт и здоровый образ жизни. Для этого нужно искать новые формы, которые будут интересны для молодых людей. Обязательно будем развивать фиджитал-футбол в нашем регионе, чтобы омские команды в ближайшем будущем побеждали на всероссийском уровне», — говорит о цели турнира руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном Собрании Омской области Илья Смирнов.

В турнире по фиджитал-футболу поучаствовали 4 команды. Победу одержал коллектив под названием «Сокол». Участники соревнований получили кубки и медали, а также призы от организаторов и партнёра — салона видеоигр «Игрошопер».

Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"

«В таком необычном виде спорта важно не только умение играть в реальный футбол, но и знание основ киберфутбола. Мы с этим справились. Думаю, это связано с тем, что у нас больше опыта, чем у других команд. Спасибо всем организаторам за турнир. С удовольствием поучаствуем ещё!» — поделился эмоциями от соревнований капитан команды-победителя Михаил Джапаридзе.

Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"

Дисциплины, которые объединяют классические виды спорта и их цифровые симуляторы, становятся всё популярнее. В прошлом году в Казани прошли первые масштабные «Игры будущего», куда съехались команды со всей страны. Они соревновались в разных дисциплинах, в том числе фиджитал-футболе. Однако в Омской области такие виды спорта пока мало распространены. «Новые люди» планируют устранить этот пробел и развивать новые спортивные дисциплины.

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