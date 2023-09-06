Партия «Новые люди» провела в Омске турнир по классическому и онлайн-футболу

«В таком необычном виде спорта важно не только умение играть в реальный футбол, но и знание основ киберфутбола. Мы с этим справились. Думаю, это связано с тем, что у нас больше опыта, чем у других команд. Спасибо всем организаторам за турнир. С удовольствием поучаствуем ещё!» — поделился эмоциями от соревнований капитан команды-победителя Михаил Джапаридзе.