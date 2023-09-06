Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

иллюстрация

Омский бизнесмен продал партнеру канистры с водой и заработал на этом семь миллионов

6 сентября 2023, 04:48
Фото: Город55
иллюстрация
В скором времени состоится заседание по этому уголовному делу.

В региональной прокуратуре рассказали об утверждении обвинительного заключения 60-летнему главе ООО «Агромелиорация» Валерию Педеру. Его обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, директор компании вместе со знакомым взял в долг у коммерческой фирмы семь млн рублей. Злоумышленники использовали при этом поддельные документы. Полученные средства они перевели на счета фирм-однодневок. Компания пообещала оставить в качестве залога агрохимическую продукцию, которая якобы содержит гербициды. Ее оценили на сумму более 20 млн рублей. Дело обстояло в 2015–2016 годах.

В реальности все было по-другому. Педер вместе с сообщником купил совсем немного пестицидов, наполнил водой пустые канистры, в которых продавали продукт, и наклеил изготовленные «на коленке» этикетки. Партнеру предоставили несколько канистр, в которых содержалось реальное средство, но о содержимом в других емкостях, конечно, никто не сказал.

ООО «Агромелиорация» так и не вернула деньги этой фирме. Потерпевшая компания пыталась продать то, что им оставили в залог, но из-за состава никто канистры не купил. После возбуждения уголовного дела Педер пытался скрыться, его объявляли в международный розыск. Но по итогу его задержали в соседней стране.

Он так и не признал вину. Причиненный ущерб возмещен не был. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд. К слову, сообщника Педера признали в июне прошлого года виновным в мошенничестве и приговорили к четыре годам заключения в колонии общего режима.

Ранее Город55 писал об уголовном деле, возбужденном в отношении руководителя ФГБУ «Управление Омскмелиоводхоз» Павла Огаря. По версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере.

В Омске задержали главу «Омскмелиоводхоза», подозреваемого в получении крупной взятки
Узнать подробнее
Начальник «Омскмелиоводхоза» Огарь брал взятку деньгами и костюмами
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Новости#Долг#Алина Ясинская
Подпишитесь
Без утверждений. Аэропорт «Омск-Федоровка» планируют достроить к 2028 году
Сегодня, 02:46
Сейчас. Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
Вчера, 05:00
Скончался первый вице-спикер Омского горсовета Виталий Путинцев
Вчера, 09:39
«Помоги расстегнуть штаны». Омичка сообщила о странном мужчине, который ходил у школы
Сегодня, 03:35
Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост
Вчера, 07:50
Лишенный контракта застройщик школы в омской Ясной Поляне получил «лишние» 245 млн
Вчера, 10:18