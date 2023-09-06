Омский бизнесмен продал партнеру канистры с водой и заработал на этом семь миллионов

В реальности все было по-другому. Педер вместе с сообщником купил совсем немного пестицидов, наполнил водой пустые канистры, в которых продавали продукт, и наклеил изготовленные «на коленке» этикетки. Партнеру предоставили несколько канистр, в которых содержалось реальное средство, но о содержимом в других емкостях, конечно, никто не сказал.