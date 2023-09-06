Омский бизнесмен продал партнеру канистры с водой и заработал на этом семь миллионов

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:52
В региональной прокуратуре рассказали об утверждении обвинительного заключения 60-летнему главе ООО «Агромелиорация» Валерию Педеру. Его обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, директор компании вместе со знакомым взял в долг у коммерческой фирмы семь млн рублей. Злоумышленники использовали при этом поддельные документы. Полученные средства они перевели на счета фирм-однодневок. Компания пообещала оставить в качестве залога агрохимическую продукцию, которая якобы содержит гербициды. Ее оценили на сумму более 20 млн рублей. Дело обстояло в 2015–2016 годах.
В реальности все было по-другому. Педер вместе с сообщником купил совсем немного пестицидов, наполнил водой пустые канистры, в которых продавали продукт, и наклеил изготовленные «на коленке» этикетки. Партнеру предоставили несколько канистр, в которых содержалось реальное средство, но о содержимом в других емкостях, конечно, никто не сказал.
ООО «Агромелиорация» так и не вернула деньги этой фирме. Потерпевшая компания пыталась продать то, что им оставили в залог, но из-за состава никто канистры не купил. После возбуждения уголовного дела Педер пытался скрыться, его объявляли в международный розыск. Но по итогу его задержали в соседней стране.
Он так и не признал вину. Причиненный ущерб возмещен не был. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд. К слову, сообщника Педера признали в июне прошлого года виновным в мошенничестве и приговорили к четыре годам заключения в колонии общего режима.
Ранее Город55 писал об уголовном деле, возбужденном в отношении руководителя ФГБУ «Управление Омскмелиоводхоз» Павла Огаря. По версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере.