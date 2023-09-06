Омская прокуратура начала расследование причин пожара на свиноферме

Напомним, что сообщение о пожаре в экстренные службы поступило вчера, 5 сентября, около 16:30. Огонь охватил площадь порядка 3 520 квадратных метров и стал причиной смерти 4 тысяч свиней. В тушении пожара были задействованы 23 человека и 9 единиц техники.