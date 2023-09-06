Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Иллюстрация

Омская прокуратура начала расследование причин пожара на свиноферме

6 сентября 2023, 11:55
Фото: Midjourney
Иллюстрация
Ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела о возгорании, в ходе которого погибло около 4 тысяч животных.

Прокуратура признала законность постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем). Дело возбуждено после пожара, который произошел на территории свиноводческого комплекса в селе Александровка Азовского немецкого-национального района.

Прокуратура проведет проверку по факту произошедшего, в ходе которой будут установлены причины возгорания.

Напомним, что сообщение о пожаре в экстренные службы поступило вчера, 5 сентября, около 16:30. Огонь охватил площадь порядка 3 520 квадратных метров и стал причиной смерти 4 тысяч свиней. В тушении пожара были задействованы 23 человека и 9 единиц техники.

В Омской области при пожаре на свиноферме погибло около 4 тысяч животных
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Прокуратура#Пожары#Закон#Новости#Последствия пожара#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Без утверждений. Аэропорт «Омск-Федоровка» планируют достроить к 2028 году
Сегодня, 02:46
В центре Омска на Карла Либкнехта появится новый культурно-досуговый центр
Сегодня, 06:44
В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии и оперштаба
Сегодня, 05:08
В Омске стартует прокат фильма «Оппенгеймер». Где его можно посмотреть
Сегодня, 08:06
«Омсктехуглерод» перешел под управление нового офшора
Сегодня, 10:54
Критика не подействовала. Тюменцы все-таки построят высотки в Омске на Масленникова
Сегодня, 08:19