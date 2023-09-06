Омская прокуратура начала расследование причин пожара на свиноферме

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Прокуратура признала законность постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем). Дело возбуждено после пожара, который произошел на территории свиноводческого комплекса в селе Александровка Азовского немецкого-национального района.
Прокуратура проведет проверку по факту произошедшего, в ходе которой будут установлены причины возгорания.
Напомним, что сообщение о пожаре в экстренные службы поступило вчера, 5 сентября, около 16:30. Огонь охватил площадь порядка 3 520 квадратных метров и стал причиной смерти 4 тысяч свиней. В тушении пожара были задействованы 23 человека и 9 единиц техники.