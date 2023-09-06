Обвиняемый в сбыте лекарств врач из Нижнего Новгорода отрицает вину

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Он просит подождать результатов расследования.
«Мне очень жаль, что такое случилось в отделении, где я работал. Нужно разобраться в причинах», — отмечает врач в интервью 360tv.ru.
Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили медицинские препараты в его квартире. Врач признает это, объясняя, что по своей профессии у него могли быть какие-то лекарства, например анальгин.
«Я врач, поэтому возможно, что у меня были какие-то лекарства, я не знаю», — говорит подозреваемый.
На вопрос о том, за что он извинился перед пациентами после задержания, врач отвечает, что только за то, что ушел с приема.
Тем временем свидетели, выступившие перед следователями, рассказывают, что онколог в течение девяти месяцев подменял препараты некоторым пациентам, страдающим от рака. Он якобы поручал медсестрам разбавлять лекарства и уменьшать дозировку.
СМИ сообщают, что онколог заменял препараты на физраствор только у пациентов, у которых не было шансов на выздоровление, чтобы сохранить лекарства для остальных.