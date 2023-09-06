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Posted Сегодня, 19:28

Published Сегодня, 19:28

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

Обвиняемый в сбыте лекарств врач из Нижнего Новгорода отрицает вину

6 сентября 2023, 19:28
Помещенный под стражу онколог из Нижнего Новгорода, которого подозревают в краже и сбыте лекарственных средств, отвергает обвинения. Он утверждает, что никогда не давал медсестрам указаний заменять лекарства на физраствор для пациентов.

Он просит подождать результатов расследования.

«Мне очень жаль, что такое случилось в отделении, где я работал. Нужно разобраться в причинах», — отмечает врач в интервью 360tv.ru.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили медицинские препараты в его квартире. Врач признает это, объясняя, что по своей профессии у него могли быть какие-то лекарства, например анальгин.

«Я врач, поэтому возможно, что у меня были какие-то лекарства, я не знаю», — говорит подозреваемый.

На вопрос о том, за что он извинился перед пациентами после задержания, врач отвечает, что только за то, что ушел с приема.

Тем временем свидетели, выступившие перед следователями, рассказывают, что онколог в течение девяти месяцев подменял препараты некоторым пациентам, страдающим от рака. Он якобы поручал медсестрам разбавлять лекарства и уменьшать дозировку.

СМИ сообщают, что онколог заменял препараты на физраствор только у пациентов, у которых не было шансов на выздоровление, чтобы сохранить лекарства для остальных.

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