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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

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Лишился прав и машины. Омич получил «уголовку» за пьяную езду

6 сентября 2023, 06:02
Фото: 1MI
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У жителя Омской области конфисковали авто и лишили прав за нетрезвую езду

Также мужчине предстоит пройти обязательные работы.

В Нововаршавском районном суде вынесли приговор местному жителю за пьяную езду. 38-летнего мужчину признали виновным по статье «управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение».

Ранее водитель уже был лишен прав на 1,5 года за аналогичное преступление, но повторно сел за руль пьяным. В конце марта нынешнего года его остановили сотрудники Госавтоинспекции в селе Славянка, мужчина отказался проходить освидетельствование.

Водителю назначили 160 часов обязательных работ, лишили прав на 1,5 года и конфисковали автомобиль Toyota Corolla в пользу государства.

Ранее Город55 сообщал, что жительница Омской области получила 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселения за пьяную езду.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Пьяный за рулем#Пьяный#Пьяный водитель#Евгений Игишев
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