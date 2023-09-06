Лишился прав и машины. Омич получил «уголовку» за пьяную езду

Ранее водитель уже был лишен прав на 1,5 года за аналогичное преступление, но повторно сел за руль пьяным. В конце марта нынешнего года его остановили сотрудники Госавтоинспекции в селе Славянка, мужчина отказался проходить освидетельствование.