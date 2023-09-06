Лишился прав и машины. Омич получил «уголовку» за пьяную езду

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
В Нововаршавском районном суде вынесли приговор местному жителю за пьяную езду. 38-летнего мужчину признали виновным по статье «управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение».
Ранее водитель уже был лишен прав на 1,5 года за аналогичное преступление, но повторно сел за руль пьяным. В конце марта нынешнего года его остановили сотрудники Госавтоинспекции в селе Славянка, мужчина отказался проходить освидетельствование.
Водителю назначили 160 часов обязательных работ, лишили прав на 1,5 года и конфисковали автомобиль Toyota Corolla в пользу государства.
Ранее Город55 сообщал, что жительница Омской области получила 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселения за пьяную езду.