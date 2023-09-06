Критика не подействовала. Тюменцы все-таки построят высотки в Омске на Масленникова

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Обществу с ограниченной ответственностью «Оскар. Специализированный застройщик» 25 августа все-таки выдали разрешение на строительство многоквартирного дома на пересечении улиц Жукова, Масленникова, Пушкина и Разина в Центральном округе Омска.
Дом, который будет возводить зарегистрированный в Тюмени «Оскар», дополнят подземной парковкой, магазином и помещениями общественного назначения. Стройка запланирована на земельном участке площадью около 4 тысяч кв. м с кадастровым номером 55:36:090107:7839.
Напомним, что положительное заключение на проект строительства тюменскому девелоперу выдали еще в конце июля. Городу55 стало известно, что землю «Оскар» получил в 2021 году во время встречи, на которой присутствовали тюменский депутат облдумы Владимир Пискайкин, занимавший на тот момент пост губернатора Омской области Александр Бурков и избиравшийся в Госдуму от нескольких регионов Александр Ремезков.
Пискайкин был одним из учредителем компании с апреля 2022-го по май 2023 года. После новым владельцем стал сын Александра Ремезкова — Степан Ремезков, отучившийся в военном колледже на офицера армии США. Помимо компании «Оскар» с 2021 года Степан владеет ООО «КИК» (специализируется на информационных технологиях) и с мая 2023-го ООО «Сила Девелопмент» (строительство жилых и нежилых зданий).
Это не первая попытка тюменского девелопера «Оскар» получить разрешение на строительство. Как рассказывал 10 августа главный архитектор Омска Роман Воробьев, к проекту тюменцев было немало вопросов. Сомнения вызывали спецтехусловия, представленные в пояснительной записке.
«Оскар», которого неоднократно просили выйти на градостроительный совет, не шел на контракт, а затем и вовсе стал игнорировать звонки главного архитектора. За неделю компания якобы исправила все замечания, которые были у департамента архитектуры, повторно обратилась за получением разрешения на стройку и добилась своей цели.
На улице Масленникова тюменцы возведут два пятнадцатиэтажных дома. В этом материале показываем, как, согласно проекту, они будут выглядеть: