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Критика не подействовала. Тюменцы все-таки построят высотки в Омске на Масленникова

6 сентября 2023, 08:19
Фото: 1MI
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Тюменцам разрешили построить две многоэтажки на омской улице Масленникова

Застройщиком выступает компания «Оскар», одним из учредителей которой является сын депутата Госдумы Степан Ремезков.

Обществу с ограниченной ответственностью «Оскар. Специализированный застройщик» 25 августа все-таки выдали разрешение на строительство многоквартирного дома на пересечении улиц Жукова, Масленникова, Пушкина и Разина в Центральном округе Омска.

Дом, который будет возводить зарегистрированный в Тюмени «Оскар», дополнят подземной парковкой, магазином и помещениями общественного назначения. Стройка запланирована на земельном участке площадью около 4 тысяч кв. м с кадастровым номером 55:36:090107:7839.

Земельный участок, на котором разрешили построить многоэтажный домЗемельный участок, на котором разрешили построить многоэтажный дом
Земельный участок, на котором разрешили построить многоэтажный дом
Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Напомним, что положительное заключение на проект строительства тюменскому девелоперу выдали еще в конце июля. Городу55 стало известно, что землю «Оскар» получил в 2021 году во время встречи, на которой присутствовали тюменский депутат облдумы Владимир Пискайкин, занимавший на тот момент пост губернатора Омской области Александр Бурков и избиравшийся в Госдуму от нескольких регионов Александр Ремезков.

Пискайкин был одним из учредителем компании с апреля 2022-го по май 2023 года. После новым владельцем стал сын Александра Ремезкова — Степан Ремезков, отучившийся в военном колледже на офицера армии США. Помимо компании «Оскар» с 2021 года Степан владеет ООО «КИК» (специализируется на информационных технологиях) и с мая 2023-го ООО «Сила Девелопмент» (строительство жилых и нежилых зданий).

Многоэтажку в Центральном округе Омска построит американский военный офицер
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Это не первая попытка тюменского девелопера «Оскар» получить разрешение на строительство. Как рассказывал 10 августа главный архитектор Омска Роман Воробьев, к проекту тюменцев было немало вопросов. Сомнения вызывали спецтехусловия, представленные в пояснительной записке.

«Оскар», которого неоднократно просили выйти на градостроительный совет, не шел на контракт, а затем и вовсе стал игнорировать звонки главного архитектора. За неделю компания якобы исправила все замечания, которые были у департамента архитектуры, повторно обратилась за получением разрешения на стройку и добилась своей цели.

На улице Масленникова тюменцы возведут два пятнадцатиэтажных дома. В этом материале показываем, как, согласно проекту, они будут выглядеть:

Не идут на контакт. Тюменцы хотят построить две высотки в Омске на улице Масленникова
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#Общество#Город#Омск#Строительство#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина#Роман Воробьев
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