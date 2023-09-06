Критика не подействовала. Тюменцы все-таки построят высотки в Омске на Масленникова

«Оскар», которого неоднократно просили выйти на градостроительный совет, не шел на контракт, а затем и вовсе стал игнорировать звонки главного архитектора. За неделю компания якобы исправила все замечания, которые были у департамента архитектуры, повторно обратилась за получением разрешения на стройку и добилась своей цели.