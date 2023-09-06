Компания Валерия Федотова в третий раз выставила на торги долг москвичей

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Зарегистрированное в Крутой Горке ООО «Ойл Процессинг» сейчас проходит процедуру банкротства. Похоже, конкурсный управляющий компании Ульяна Гладкая не оставляет надежду продать один из активов — право требования к ООО «РСМ Ойл» на 9,3 млн рублей. Торги закрывались уже дважды из-за отсутствия покупателей, но сегодня, 5 сентября, стало известно, что Гладкая попыталась в третий раз.
Сначала актив продавался по цене 4,46 млн рублей. Когда желающих не нашлось, конкурсный управляющий снизил цену до 4,19 млн, но теперь повысил ставки.
— Начальная цена: 4 660 000 ₽, 00 коп., — говорится в официальном сообщении о торгах, опубликованном сегодня.
Это ровно половина от номинальной стоимости. Для продавца такое соотношение явно очень выгодно: в январе мы писали о том, что другие права требования, принадлежавшие «Ойл Процессингу», продавались по цене в сотни раз ниже, чем фигурировавшие в них суммы.
Напомним: ООО «Ойл Процессинг» — омское предприятие, специализировавшееся на «оптовой неспециализированной торговле» и проходящее процедуру банкротства с 2019 года. Оно было частью бизнес-империи омского «нефтяника» Валерия Федотова, который в 2019 году получил тюремный срок за мошенничество.
«РСМ Ойл» прописан в Москве и занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Его дела тоже идут не слишком хорошо: совсем недавно данные об адресе компании, содержащиеся в едином госреестре юридических лиц, были признаны недостоверными.