Компания Валерия Федотова в третий раз выставила на торги долг москвичей

Это ровно половина от номинальной стоимости. Для продавца такое соотношение явно очень выгодно: в январе мы писали о том, что другие права требования, принадлежавшие «Ойл Процессингу», продавались по цене в сотни раз ниже, чем фигурировавшие в них суммы.