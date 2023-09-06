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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

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Как летом. В ближайшие дни в Омскую область снова придет теплая погода

6 сентября 2023, 13:02
Фото: 1MI
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Синоптики рассказали, что к концу недели в Омске температура поднимется до +22°

О резком потеплении сообщают в Обь-Иртышском УГМС.

Так уже послезавтра, 8 сентября, температура воздуха днем составит +15…+20 градусов. Несмотря на тепло, в разных районах области возможен небольшой дождь и туман. Ночью будет прохладнее — температура опуститься до +2…+7. Ветер ночью переменных направлений 1-6 м/с, а днем юго-восточный 3-8 м/с.

На следующий день омичей ждет ясная и теплая погода. Днем воздух прогреется до 17…+22 градусов, осадков синоптики не предвещают. Ветер юго-восточный, ночью может доходить до 7 м/с, а днем будет держаться в диапазоне 5-10 м/с.

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#Погода#Омск#Омская область#Потепление#Новости#Осень#Погода на осень#Прогноз погоды на осень#Бабье лето#Анастасия Баянова
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