Как летом. В ближайшие дни в Омскую область снова придет теплая погода

На следующий день омичей ждет ясная и теплая погода. Днем воздух прогреется до 17…+22 градусов, осадков синоптики не предвещают. Ветер юго-восточный, ночью может доходить до 7 м/с, а днем будет держаться в диапазоне 5-10 м/с.