Из-за выборов учеников Омских школ переведут на дистанционное обучение

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Выборы пройдут 9 и 10 сентября — в субботу и воскресение. Всего будет организовано 1730 пунктов для голосования, 134 из которых находятся в школах. В связи с этим в учебный процесс будут внесены изменения.
Связано закрытие школ с генеральной уборкой, которая проводится до и после выборов, сообщили в «NGS55». Также известно, что изменения коснуться не всех школ, а только части: на внеплановые каникулы уйдут 82 учебных заведения.
В редакции издания сообщили, что школа № 48 уже подписал приказ о дистанционном обучении для учеников с 1-го по 4-й класс Они будут учиться дома в общей сложности 7 дней: 4, 7, 8, 11, 15, 21 и 22 сентября. Школьников из 5–11-х классов же переведут на дистанционный формат на 10 дней: 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 21, 22 сентября. В это время учителя будут размещать задания в «Дневнике.ру».