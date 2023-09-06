Из-за выборов учеников Омских школ переведут на дистанционное обучение

В редакции издания сообщили, что школа № 48 уже подписал приказ о дистанционном обучении для учеников с 1-го по 4-й класс Они будут учиться дома в общей сложности 7 дней: 4, 7, 8, 11, 15, 21 и 22 сентября. Школьников из 5–11-х классов же переведут на дистанционный формат на 10 дней: 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 21, 22 сентября. В это время учителя будут размещать задания в «Дневнике.ру».