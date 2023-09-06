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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

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Из-за выборов учеников Омских школ переведут на дистанционное обучение

6 сентября 2023, 09:13
Фото: 1MI
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Сообщается, что учебные заведения, в которых будут расположены участки для голосования, будут закрыты до и после выборов.

Выборы пройдут 9 и 10 сентября — в субботу и воскресение. Всего будет организовано 1730 пунктов для голосования, 134 из которых находятся в школах. В связи с этим в учебный процесс будут внесены изменения.

Связано закрытие школ с генеральной уборкой, которая проводится до и после выборов, сообщили в «NGS55». Также известно, что изменения коснуться не всех школ, а только части: на внеплановые каникулы уйдут 82 учебных заведения.

В редакции издания сообщили, что школа № 48 уже подписал приказ о дистанционном обучении для учеников с 1-го по 4-й класс Они будут учиться дома в общей сложности 7 дней: 4, 7, 8, 11, 15, 21 и 22 сентября. Школьников из 5–11-х классов же переведут на дистанционный формат на 10 дней: 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 21, 22 сентября. В это время учителя будут размещать задания в «Дневнике.ру».

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#Образование#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Дети#Выборы#Новости#Школы#Губернаторские выборы#Анастасия Баянова#Дистанционное обучение
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