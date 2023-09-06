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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Иллюстрация

Городок Нефтяников и четыре омских поселка на один день останутся без воды

6 сентября 2023, 10:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
На участке будут врезать новый водопровод.

В следующую среду, 13 сентября, в Омске и пригороде жители ряда домов останутся без холодной воды. Как сообщается на сайте «Росводоканала», на Красноярском тракте рабочие будут врезать новый трубопровод.

Воды не будет с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:

Ул. Красноярский тракт, 119, 40/1, 123, 42, 44, 64, 107, 151/1, 115, 95;
Ул. Комбинатская, 38, 46;
Нефтяной переулок, 18, 20;
Поселки Надеждино, Ключи, Харино, Береговой;
ЗАО «Сибнефтепродукт»;
Котельная «Нефтепроводстрой»;
Концерн «Калина».

Ранее Город55 рассказывал о проблемах с горячим водоснабжением на улице Карбышева. Местные жители боятся замерзнуть без отопления.

«Воды нет до сих пор». Омичи боятся замерзнуть без отопления
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Отключение воды#Ремонт водопровода#Отключение#Евгений Игишев#Росводоканал
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