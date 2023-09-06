Городок Нефтяников и четыре омских поселка на один день останутся без воды

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В следующую среду, 13 сентября, в Омске и пригороде жители ряда домов останутся без холодной воды. Как сообщается на сайте «Росводоканала», на Красноярском тракте рабочие будут врезать новый трубопровод.
Воды не будет с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:
Ул. Красноярский тракт, 119, 40/1, 123, 42, 44, 64, 107, 151/1, 115, 95;
Ул. Комбинатская, 38, 46;
Нефтяной переулок, 18, 20;
Поселки Надеждино, Ключи, Харино, Береговой;
ЗАО «Сибнефтепродукт»;
Котельная «Нефтепроводстрой»;
Концерн «Калина».
Ранее Город55 рассказывал о проблемах с горячим водоснабжением на улице Карбышева. Местные жители боятся замерзнуть без отопления.