Глава ФОМС: Число граждан, проходящих диспансеризацию, выросло в 2 раза

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
По словам Баланина, объемы оказываемой гражданам профилактической медпомощи увеличились более чем на 57%. Об этом пишет «Российская газета».
Помимо этого, жителям России стала доступнее углубленная диспансеризация. За семь месяцев текущего года на нее из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделили 5 миллиардов рублей: на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом объемы углубленной диспансеризации выросли на 28,7%: с 3,4 миллиона до 4,3 миллиона комплексных посещений. Так, наибольшую популярность углубленная диспансеризация получила в Кировской, Тюменской и Курской областях, а также у жителей Алтайского края и Чеченской Республики.
Глава ФОМС напомнил, что возможность пройти углубленную диспансеризацию предоставляют и гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией.
Илья Баланин также подчеркнул, что в текущем году претерпел изменения механизм оплаты профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Сейчас деньги выделяются на единицу объема медпомощи и медицинские организации получают средства исходя из объема предоставленных услуг. Данная мера способствует более эффективному расходованию средств фонда и мотивирует поликлиники на активную работу с населением.