Геодезисты, колористы и монтажники. Кому в Омске готовы платить до 300 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Специалисты сервиса по поиску работы Зарплата.ру составили топ высокооплачиваемых вакансий в Омской области на начало сентября.
Так, водитель с личным 20-тонным автомобилем может рассчитывать на зарплату до 300 тысяч рублей в месяц. Ему необходимо будет каждую неделю доставлять грузы по маршруту Омск-Екатеринбург.
Геодезисту с профильным высшим или средним образованием и опытом работы готовы предложить до 250 тысяч в месяц. В обязанности сотрудника будут входить разметка местности и геодезическая съемка.
Аналогичную сумму может получать колорист автоэмалей. Требуется опыт от трех лет.
Монтажнику памятников на кладбище обещают зарплату до 200 тысяч рублей. От специалиста необходим опыт работы плиточником или бетонщиком, но готовы обучить сотрудника без навыков.
Также в компанию по производству пищевой пленки требуется руководитель отдела продаж. Зарплата менеджера составит от 150 тысяч рублей. Необходим опыт работы и высшее образование.
Ранее Город55 сообщал, что в мэрию Омска требуются сотрудники, желающие трудиться на госслужбе. Вакансии открыты ы департаментах и окружных администрациях.