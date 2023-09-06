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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

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Достройка аэропорта, охрана моста и новые граффити. Омск сегодня

6 сентября 2023, 13:56
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В правительстве планируют достроить аэропорт «Омск-Федоровка» за пять лет, к 2028 году

Об этом рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Однако несмотря на наличие желания, точные даты обозначить очень сложно. По словам заместителя главы региона, процесс получения федерального финансирования усложнился из-за необходимости выделять средства на проведение СВО. Но достройка аэропорта Федоровка может иметь успех: к проекту присмотрелись инвесторы.

Без утверждений. Аэропорт «Омск-Федоровка» планируют достроить к 2028 году
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Новость №2. На охрану омского метромоста выделили 16 млн рублей

Для осуществления задуманного сейчас ищут подрядчика, которому готовы заплатить 16,4 млн рублей за охрану моста от возможных террористических угроз. В задачи сотрудников подрядной организации входит наблюдение за всеми машинами и пешеходами возле моста и реагирование в случае ЧС, недопущение вандализма. К охране подрядчик приступит 1 января.

В Омске на охрану метромоста от террористических угроз выделили 16 млн рублей
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Новость №3. На фасадах омских зданий появились три новых граффити

Посмотреть рисунки можно на ДК «Звездный», здании на улице 8 Марта, 8 и подпорной стенке на улице Гагарина у ТК «Пять звезд». Известно, что на создание муралов ушло 500 баллонов нитрокраски и 56 литров специальной краски для фасадных работ. Фотографиями работ поделился мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Космос, природа и любовь. В Омске появились три новых граффити
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#Омск#Омская область#Аэропорт#Подрядчик#Граффити#Новости#Итоги дня#Недострой#Метромост#Анастасия Баянова
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