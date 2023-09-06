Достройка аэропорта, охрана моста и новые граффити. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Новость №1. В правительстве планируют достроить аэропорт «Омск-Федоровка» за пять лет, к 2028 году
Об этом рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Однако несмотря на наличие желания, точные даты обозначить очень сложно. По словам заместителя главы региона, процесс получения федерального финансирования усложнился из-за необходимости выделять средства на проведение СВО. Но достройка аэропорта Федоровка может иметь успех: к проекту присмотрелись инвесторы.
Новость №2. На охрану омского метромоста выделили 16 млн рублей
Для осуществления задуманного сейчас ищут подрядчика, которому готовы заплатить 16,4 млн рублей за охрану моста от возможных террористических угроз. В задачи сотрудников подрядной организации входит наблюдение за всеми машинами и пешеходами возле моста и реагирование в случае ЧС, недопущение вандализма. К охране подрядчик приступит 1 января.
Новость №3. На фасадах омских зданий появились три новых граффити
Посмотреть рисунки можно на ДК «Звездный», здании на улице 8 Марта, 8 и подпорной стенке на улице Гагарина у ТК «Пять звезд». Известно, что на создание муралов ушло 500 баллонов нитрокраски и 56 литров специальной краски для фасадных работ. Фотографиями работ поделился мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.