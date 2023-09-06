Без утверждений. Аэропорт «Омск-Федоровка» планируют достроить к 2028 году

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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал изданию «Коммерсант» о планах по строительству аэропорта рядом с поселком Федоровка. Он заявил о желании завершить проект до ума в начале лета 2023 года.
При этом временный руководитель уточнил, что не может утверждать о точном завершении строительства.
«Я сказал, что мы работаем с правительством РФ над тем, чтобы он появился в 2028 году. Считаю, это вполне реальные сроки», — сказал Хоценко.
По его оценке, финансирования не так много, как несколько лет назад. Причина —необходимость выделять средства на проведение СВО. Также немало ресурсов уходит на восстановление регионов, которые теперь считаются частью России.
При этом есть «разворот на Восток». Поэтому достройка аэропорта Федоровка может иметь успех. Экономическая сторона вопроса достаточно весомая, к проекту присмотрелись инвесторы, добавил врио губернатора.
Напомним, что достроить аэропорт хотели губернаторы Омской области и до этого, в том числе Леонид Полежаев, Виктор Назаров, Александр Бурков.