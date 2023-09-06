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иллюстрация

Авиакомпания «Сибирь» получила штраф на 30 тысяч за отказ везти пассажиров в Омск

6 сентября 2023, 05:13
Фото: Город55
иллюстрация
В самолете не хватило места для двух человек.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о проверке работы авиакомпании «Сибирь» (S7). В июне 2023 года пассажиры не смогли отправиться в нужном направлении, хотя купили для поездки билеты.

Два человека пытались улететь из Новосибирска в Омск, но остались в Толмачево. Как выяснилось, их не пустили на борт, так как в самолете не хватило мест.

По итогу перевозчика привлекли к административной ответственности (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ) и назначили штраф на сумму 30 тыс рублей. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что постановление суда не вступило в законную силу.

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#Происшествия#Транспорт#Омск#Омская область#Прокуратура#Административный штраф#Новости#Авиакомпании#Авиарейсы#Проверка прокуратуры#Административная ответственность#Алина Ясинская
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