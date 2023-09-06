Авиакомпания «Сибирь» получила штраф на 30 тысяч за отказ везти пассажиров в Омск

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о проверке работы авиакомпании «Сибирь» (S7). В июне 2023 года пассажиры не смогли отправиться в нужном направлении, хотя купили для поездки билеты.
Два человека пытались улететь из Новосибирска в Омск, но остались в Толмачево. Как выяснилось, их не пустили на борт, так как в самолете не хватило мест.
По итогу перевозчика привлекли к административной ответственности (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ) и назначили штраф на сумму 30 тыс рублей. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что постановление суда не вступило в законную силу.