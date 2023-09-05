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Японская префектура Осака переносит открытие казино-зоны на 2030 год

5 сентября 2023, 07:38
Власти префектуры Осака на западе Японии приняли решение перенести открытие первой зоны казино в стране с 2029 года на 2030 год, сообщает газета Nikkei.

Кроме того, из-за увеличения расходов на строительство, объем первоначальных инвестиций в проект был также увеличен на 20%, достигнув 1,27 трлн иен (около $8,6 млрд). Официальное утверждение этого решения ожидается до конца сентября текущего года, пишет Pravda.Ru.

Согласно плану проекта, ежегодно в зону отдыха планируется привлекать около 20 млн посетителей. В дополнение к казино, на территории объекта будут созданы роскошные отели, международные конференц-центры, выставочные площадки и театры. Предполагается, что годовой объем выручки проекта может достичь 520 млрд иен (примерно $3,5 млрд).

В настоящее время в Японии запрещены азартные игры и казино по закону. Однако жители страны могут играть в «патинко» — игровые автоматы, в которых выигрышем являются металлические шарики, обмениваемые на товары. Также разрешены ставки на скачках, велосипедных гонках и моторных лодочных соревнованиях.

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