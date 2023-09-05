Японская префектура Осака переносит открытие казино-зоны на 2030 год

В настоящее время в Японии запрещены азартные игры и казино по закону. Однако жители страны могут играть в «патинко» — игровые автоматы, в которых выигрышем являются металлические шарики, обмениваемые на товары. Также разрешены ставки на скачках, велосипедных гонках и моторных лодочных соревнованиях.