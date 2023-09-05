Японская префектура Осака переносит открытие казино-зоны на 2030 год

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Кроме того, из-за увеличения расходов на строительство, объем первоначальных инвестиций в проект был также увеличен на 20%, достигнув 1,27 трлн иен (около $8,6 млрд). Официальное утверждение этого решения ожидается до конца сентября текущего года, пишет Pravda.Ru.
Согласно плану проекта, ежегодно в зону отдыха планируется привлекать около 20 млн посетителей. В дополнение к казино, на территории объекта будут созданы роскошные отели, международные конференц-центры, выставочные площадки и театры. Предполагается, что годовой объем выручки проекта может достичь 520 млрд иен (примерно $3,5 млрд).
В настоящее время в Японии запрещены азартные игры и казино по закону. Однако жители страны могут играть в «патинко» — игровые автоматы, в которых выигрышем являются металлические шарики, обмениваемые на товары. Также разрешены ставки на скачках, велосипедных гонках и моторных лодочных соревнованиях.