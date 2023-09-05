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Виталий Хоценко поручил развивать туристические объекты в Большереченском районе

Виталий Хоценко поручил развивать туристические объекты в Большереченском районе

5 сентября 2023, 06:47
Фото: Правительство Омской области
Помощь от правительства получат музей-заповедник и сельский зоопарк.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил оказать помощь двум объектам регионального туризма в Большереченском районе — музею-заповеднику и сельскому зоопарку. Об этом временно исполняющий главы региона заявил сегодня, 5 сентября, на заседании областного правительства.

«Недавно в Большеречье на территории историко-культурного комплекса „Старина Сибирская“ мы открыли татарское подворье. Считаю, что этот комплекс нужно дальше развивать, поэтому поддерживаю предложение о создании на его территории новой локации — ветряной мельницы», — отметил Виталий Хоценко.

Министерству региональной политики и Минфину предстоит заняться этим вопросом.

«Прошу вас проработать также вопрос о создании в „Старине Сибирской“ национальных подворий других народов, населяющих Омскую область, — казахского, латышского, немецкого, белорусского и других. Нужно в год хотя бы одну новую локацию открывать», — отметил Виталий Хоценко.

Также врио губернатора рассказал о необходимости обновления Большереченского зоопарка.

«Есть трехлетняя программа модернизации этого уникального объекта, нужно качественно её реализовать. Сельский зоопарк — наша жемчужина, надо приводить в порядок», — сказал Виталий Хоценко.
#Общество#Культура#Омск#Омская область#Врио губернатора Омской области#История#Большеречье#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Хоценко
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