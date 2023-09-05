Виталий Хоценко поручил развивать туристические объекты в Большереченском районе

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил оказать помощь двум объектам регионального туризма в Большереченском районе — музею-заповеднику и сельскому зоопарку. Об этом временно исполняющий главы региона заявил сегодня, 5 сентября, на заседании областного правительства.