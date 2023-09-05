Виталий Хоценко поручил развивать туристические объекты в Большереченском районе

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Published Сегодня, 06:47
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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил оказать помощь двум объектам регионального туризма в Большереченском районе — музею-заповеднику и сельскому зоопарку. Об этом временно исполняющий главы региона заявил сегодня, 5 сентября, на заседании областного правительства.
«Недавно в Большеречье на территории историко-культурного комплекса „Старина Сибирская“ мы открыли татарское подворье. Считаю, что этот комплекс нужно дальше развивать, поэтому поддерживаю предложение о создании на его территории новой локации — ветряной мельницы», — отметил Виталий Хоценко.
Министерству региональной политики и Минфину предстоит заняться этим вопросом.
«Прошу вас проработать также вопрос о создании в „Старине Сибирской“ национальных подворий других народов, населяющих Омскую область, — казахского, латышского, немецкого, белорусского и других. Нужно в год хотя бы одну новую локацию открывать», — отметил Виталий Хоценко.
Также врио губернатора рассказал о необходимости обновления Большереченского зоопарка.
«Есть трехлетняя программа модернизации этого уникального объекта, нужно качественно её реализовать. Сельский зоопарк — наша жемчужина, надо приводить в порядок», — сказал Виталий Хоценко.