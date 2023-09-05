Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Виноград поможет сохранить зрение в старости, заявили в Роспотребнадзоре

5 сентября 2023, 05:16
Эксперты Роспотребнадзора заявили, что виноград способен сохранить зрение даже в старости. Эта ягода, аналогично чернике, может иметь положительное воздействие на глаза до глубокой пожилой возраст.

Виноград содержит витамины, которые могут помочь предотвратить дегенерацию желтого пятна — основную причину слепоты у пожилых людей. Согласно данным исследования, употребление трех порций винограда в день может снизить риск этого заболевания на 36 процентов, пишет fedpress.ru.

Кроме того, виноград также имеет положительное влияние на общее состояние здоровья. Его витамины А, С, К и В оказывают благотворное воздействие на кожу, иммунную систему и работу ЖКТ. Он также содержит минеральные вещества, которые способствуют активности мозга и могут помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови. Поэтому включение винограда в рацион питания может быть полезным для профилактики деменции и поддержания общего здоровья.

Подпишитесь
Топ арбитража. Долги китайской СС7 и директор детсада Маслова с миллионным ущербом
Сегодня, 07:42
Сейчас. Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
Сегодня, 05:00
Омичи и москвичи. МУП «Банное хозяйство» нашел арендаторов для городских бань
Сегодня, 05:48
Срочно. В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»
Сегодня, 04:53
Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост
Сегодня, 07:50
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
Вчера, 10:02