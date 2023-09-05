Виноград поможет сохранить зрение в старости, заявили в Роспотребнадзоре

Кроме того, виноград также имеет положительное влияние на общее состояние здоровья. Его витамины А, С, К и В оказывают благотворное воздействие на кожу, иммунную систему и работу ЖКТ. Он также содержит минеральные вещества, которые способствуют активности мозга и могут помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови. Поэтому включение винограда в рацион питания может быть полезным для профилактики деменции и поддержания общего здоровья.