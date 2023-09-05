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Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

иллюстрация

В воздухе Омска вновь нашли повышенное содержание сероводорода

5 сентября 2023, 03:06
Фото: Город55
иллюстрация
Выбросы обнаружены только в одном из округов.

Вчерашней ночью, 4 сентября, в областном центре обнаружили повышенное содержание опасного вещества в атмосферном воздухе. По данным регионального минприроды, это был сероводород.

На территории Ленинского округа его оказалось больше нормы в 2,8 раза. Местные жители дышали этим с полуночи до восьми часов утра. Примечательно, что традиционная инфографика от профильного министерства опубликована в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“». В официальных сообществах ведомства на момент публикации соответствующей информации нет.

Вместе с тем есть данные на 5 сентября. По представленной инфографике минприроды, этой ночью жители областного центра дышали чистым воздухом. Завтра, 6 сентября, ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
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#Общество#Экология#Омск#Омская область#Выбросы#Новости#Вредные вещества#Алина Ясинская
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