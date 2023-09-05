В воздухе Омска вновь нашли повышенное содержание сероводорода

На территории Ленинского округа его оказалось больше нормы в 2,8 раза. Местные жители дышали этим с полуночи до восьми часов утра. Примечательно, что традиционная инфографика от профильного министерства опубликована в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“». В официальных сообществах ведомства на момент публикации соответствующей информации нет.