В воздухе Омска вновь нашли повышенное содержание сероводорода

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Вчерашней ночью, 4 сентября, в областном центре обнаружили повышенное содержание опасного вещества в атмосферном воздухе. По данным регионального минприроды, это был сероводород.
На территории Ленинского округа его оказалось больше нормы в 2,8 раза. Местные жители дышали этим с полуночи до восьми часов утра. Примечательно, что традиционная инфографика от профильного министерства опубликована в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“». В официальных сообществах ведомства на момент публикации соответствующей информации нет.
Вместе с тем есть данные на 5 сентября. По представленной инфографике минприроды, этой ночью жители областного центра дышали чистым воздухом. Завтра, 6 сентября, ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.