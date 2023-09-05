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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

иллюстрация

В России фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» переименуют в «Дубак» и «Быстрые свидания»

5 сентября 2023, 07:15
Фото: Город55
иллюстрация
В одном из московских кинотеатрах уже появились афиши с необычными названиями.

Стало известно, что два главных фильма этого года могут показывать в России с другими названиями. Речь идет о «Барби» (16+) и «Оппенгеймере» (16+). Так, москвичи будут смотреть «Быстрые свидания» и «Дубак» соответственно.

Один из столичных кинотеатров адаптировал названия, сообщают «Новые известия». Правда, ранее самые ожидаемые кинокартины года в Министерстве культуры РФ посчитали неподходящими для показа российской аудитории. По мнению представителей ведомства, они не соответствуют духовно-нравственным ценностям страны.

В министерстве отметили, что зрители могут смотреть фильмы отечественного производства, которые как раз не противоречат нравственным нормам российского общества. В качестве примера был приведен фильм на военную тематику «Свидетель».

Напомним, что несколько омских кинотеатров собирались показывать «Барби» и «Оппенгеймер». Пока неизвестно, увидят ли жители региона эти фильмы на больших экранах, а также какие у них будут в итоге названия. На момент публикации постеры в разделах «Скоро в кино» вывешены.

И до нас дошло. Омичам на больших экранах покажут «Барби» и «Оппенгеймер» этой осенью
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#Общество#Культура#Кино#Омск#Омская область#Россия#Кинотеатры#Минкультуры#Новости#Алина Ясинская
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