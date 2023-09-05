В России фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» переименуют в «Дубак» и «Быстрые свидания»

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Стало известно, что два главных фильма этого года могут показывать в России с другими названиями. Речь идет о «Барби» (16+) и «Оппенгеймере» (16+). Так, москвичи будут смотреть «Быстрые свидания» и «Дубак» соответственно.
Один из столичных кинотеатров адаптировал названия, сообщают «Новые известия». Правда, ранее самые ожидаемые кинокартины года в Министерстве культуры РФ посчитали неподходящими для показа российской аудитории. По мнению представителей ведомства, они не соответствуют духовно-нравственным ценностям страны.
В министерстве отметили, что зрители могут смотреть фильмы отечественного производства, которые как раз не противоречат нравственным нормам российского общества. В качестве примера был приведен фильм на военную тематику «Свидетель».
Напомним, что несколько омских кинотеатров собирались показывать «Барби» и «Оппенгеймер». Пока неизвестно, увидят ли жители региона эти фильмы на больших экранах, а также какие у них будут в итоге названия. На момент публикации постеры в разделах «Скоро в кино» вывешены.