В России фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» переименуют в «Дубак» и «Быстрые свидания»

Напомним, что несколько омских кинотеатров собирались показывать «Барби» и «Оппенгеймер». Пока неизвестно, увидят ли жители региона эти фильмы на больших экранах, а также какие у них будут в итоге названия. На момент публикации постеры в разделах «Скоро в кино» вывешены.