В Омской области при пожаре на свиноферме погибло около 4 тысяч животных

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Городу55 стали известны подробности крупного пожара в свиноводческом комплексе в селе Александровка Азовского немецкого национального района.
«В результате возгорания на ферме погибли животные, предварительно сгорело около 4 000 свиней», — рассказал источник Города55.
Сообщение о пожаре, по данным экстренных служб, поступило во вторник, 5 сентября, около 16:30. На момент прибытия первых пожарных расчетов горели кровли сразу двух ферм.
«Открытое горение было ликвидировано в 18:45. Предварительная площадь возгорания составила около 3 520 квадратных метров», — пояснили в ГУ МЧС по Омской области.
Сейчас на месте пожара продолжается тушения, а также работают силовики, в том числе и заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин.
Добавим, что сам свинокомплекс принадлежал КФХ «Люфт». Масштаб ущерба, который понесли животноводы, пока неизвестен.