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Огонь охватил сразу два здания свинокомплекса

В Омской области при пожаре на свиноферме погибло около 4 тысяч животных

5 сентября 2023, 14:48
Фото: ГУ МЧС по Омской области
Огонь охватил сразу два здания свинокомплекса

Около 4 тысяч свиней сгорели при пожаре на ферме в Омской области

Огонь охватил площадь порядка 3 520 квадратных метров.

Городу55 стали известны подробности крупного пожара в свиноводческом комплексе в селе Александровка Азовского немецкого национального района.

«В результате возгорания на ферме погибли животные, предварительно сгорело около 4 000 свиней», — рассказал источник Города55.

Сообщение о пожаре, по данным экстренных служб, поступило во вторник, 5 сентября, около 16:30. На момент прибытия первых пожарных расчетов горели кровли сразу двух ферм.

«Открытое горение было ликвидировано в 18:45. Предварительная площадь возгорания составила около 3 520 квадратных метров», — пояснили в ГУ МЧС по Омской области.

Сейчас на месте пожара продолжается тушения, а также работают силовики, в том числе и заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин.

Дым столбом. В Омской области случился пожар на территории свиноводческого комплекса
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Добавим, что сам свинокомплекс принадлежал КФХ «Люфт». Масштаб ущерба, который понесли животноводы, пока неизвестен.

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