В Омске одобрили реконструкцию долгостроя с 51 дольщиком по улице 10 лет Октября

Строить восьмиэтажный дом на 54 квартиры начинала «Производственно-строительная компания „Полет и К“», владельцем которой был Александр Тарасов. Работы велись, как сообщал в декабре 2020 года Михаил Губин, на деньги дольщиков, но на разных этапах у застройщика возникали какие-либо проблемы. В итоге «ПСФ „Полет и К“» признали банкротом и ликвидировали в сентябре 2018 года.