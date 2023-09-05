В Омске одобрили реконструкцию долгостроя с 51 дольщиком по улице 10 лет Октября

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Центральном округе Омска готовятся к реконструкции объекта незавершенного строительства по улице 10 лет Октября. Речь идет о второй очереди восьмиэтажного жилого дома №4, возводить который начали с конца 90-х годов.
Как стало известно Городу55, проект реконструкции получил положительное заключение экспертизы. В качестве экспертной организации выступило ООО «Академэкспертиза». Разработкой проектной документации занималась омская компания «Строительные технологии» (учредитель и директор — Никита Иванов).
Строить восьмиэтажный дом на 54 квартиры начинала «Производственно-строительная компания „Полет и К“», владельцем которой был Александр Тарасов. Работы велись, как сообщал в декабре 2020 года Михаил Губин, на деньги дольщиков, но на разных этапах у застройщика возникали какие-либо проблемы. В итоге «ПСФ „Полет и К“» признали банкротом и ликвидировали в сентябре 2018 года.
В ноябре 2021-го права застройщика на объект незавершенного строительства по улице 10 лет Октября перешли к Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области. В мае прошлого года региональный фонд подписал договор на сумму 2,9 млн рублей с ООО «ПИ „Горпроект“» на выполнение проектно-изыскательных работ. В ноябре 2022-го выдали положительное заключение достоверности определения сметной стоимости строительства, и уже в этом году выделили финансирование.
Готовый на 85% дом, квартир в котором дожидается 51 дольщик, достроят за 178,9 млн рублей. Реконструкцию доверили компании «Евротехстрой», зарегистрированной в Таре. Принадлежит ООО Павлу Солгалову.
В госзакупках «Евротехстрой» участвует не впервые: за 10 лет существования фирма заключила контракты на общую сумму более 230 млн рублей. По итогам 2022 года выручка компании составила 81 млн рублей, а чистая прибыль — 470 тысяч рублей.