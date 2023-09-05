Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:42

Updated Сегодня, 02:42

иллюстрация

В Омске на перекрестке Маршала Жукова и Красных Зорь изменили схему движения

5 сентября 2023, 02:39
Фото: Город55
иллюстрация
Автомобилисты не смогут поворачивать налево.

В департаменте транспорта сообщили, что в центре города поменялась схема дорожного движения на одном из участков. Речь идет про перекресток улиц Маршала Жукова и Красных Зорь.

Теперь при движении от улицы Масленникова в сторону улицы 10 лет Октября автомобилисты не смогут поворачивать налево. Изменения ввели, чтобы предотвратить ДТП на этом участке.

В дептрансе предложили альтернативные варианты проезда в районе пересечения Маршала Жукова с Чкалова, Почтовая и Лермонтова, а также со стороны Бульварной по улице Пушкина, но без заезда на Маршала Жукова.

Ранее Город55 писал об изменениях на улице Серова со стороны Ленинского рынка. В скором времени там появятся дорожные знаки о введении одностороннего движения.

Смотри в оба. На улице Серова у Ленинского рынка будет одностороннее движение
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Дорожное движение#Алина Ясинская
Подпишитесь
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
Вчера, 10:02
Дорогая осень. В Омске сразу на рубль подорожало топливо
Вчера, 03:03
В глубинку не тянет. Названы самые вымирающие деревни Омской области
Вчера, 07:49
Срочно. В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»
Сегодня, 04:53
В воздухе Омска вновь нашли повышенное содержание сероводорода
Сегодня, 03:06
В Омске одобрили реконструкцию долгостроя с 51 дольщиком по улице 10 лет Октября
Сегодня, 04:04