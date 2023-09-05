В Омске на перекрестке Маршала Жукова и Красных Зорь изменили схему движения

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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В департаменте транспорта сообщили, что в центре города поменялась схема дорожного движения на одном из участков. Речь идет про перекресток улиц Маршала Жукова и Красных Зорь.
Теперь при движении от улицы Масленникова в сторону улицы 10 лет Октября автомобилисты не смогут поворачивать налево. Изменения ввели, чтобы предотвратить ДТП на этом участке.
В дептрансе предложили альтернативные варианты проезда в районе пересечения Маршала Жукова с Чкалова, Почтовая и Лермонтова, а также со стороны Бульварной по улице Пушкина, но без заезда на Маршала Жукова.
Ранее Город55 писал об изменениях на улице Серова со стороны Ленинского рынка. В скором времени там появятся дорожные знаки о введении одностороннего движения.