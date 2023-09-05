В Москве прошла презентация правозащитной организации «Белый Интернет"​

Как передает rapsinews.ru, профессор пояснила, что ключевыми задачами нового центра станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, а также повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены россиян. По ее словам, очень важно будет обеспечить безопасность детей в сети.