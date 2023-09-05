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В Москве прошла презентация правозащитной организации «Белый Интернет"​

В Москве прошла презентация правозащитной организации «Белый Интернет"​

5 сентября 2023, 16:06
Фото: 1MI
В Москве 5 сентября прошла презентация нового центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Ее учредителем выступает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Гендиректором организации стала глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

Как передает rapsinews.ru, профессор пояснила, что ключевыми задачами нового центра станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, а также повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены россиян. По ее словам, очень важно будет обеспечить безопасность детей в сети.

Говоря о том, как организация будет выполнять свои задачи, Сидоренко отметила, что «Белый Интернет» планирует сосредоточиться на анализе судебной практики и тематических споров, решенных в досудебном порядке, организации тематических конференций и мастер-классов по обеспечению безопасности в цифровой среде, поддержке проектов молодежных движений.

Помимо прочего, «Белый Интернет» считает важным разработать юридическую инфраструктуру цифровизации.

Также, по словам Сидоренко, организация займется формированием и распространением юридической инфраструктуры цифровизации в публичной и частной сферах. «Белый Интернет» будет проводить исследования возникающих проблем в сфере цифровых технологий.

«Белый Интернет» должен стать площадкой для диалога государственных и общественных организаций в части выработки единой политики безопасного интернета, экспертного обсуждения рисков, расширения сообщества практиков в области безопасности в интернете, повышения цифровых компетенций бизнеса и снижения его цифровых рисков», — заявила профессор.

Организация также собирается следить за актуальной молодежной повесткой. По словам Сидоренко, совместно с образовательными учреждениями планируется реализовать проект «Цифровые волонтеры» и обсудить возможность расширения компетенций правовых лабораторий за счет вопросов защиты граждан в интернете.

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