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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:37

В Москве мужчина сделал себе харакири, чтобы избежать рехаба

5 сентября 2023, 07:32
В одном из московских полицейских участков мужчина, чтобы избежать отправки в реабилитационный центр, сделал себе харакири.

46-летний Максим был задержан за нарушение ограничений, связанных с административным надзором. Ранее он уже имел судимости по угону и краже, и его обязанностью было являться в полицейский участок, пишет Pravda.Ru.

Полиция выяснила, что после освобождения из колонии мужчина начал злоупотреблять запрещенными веществами. Власти решили помочь ему избавиться от зависимости и предложили отправить его в реабилитационный центр для лечения. Но наркозависимый гражданин был решительно против такого поворота событий. Он достал нож и нанес себе удар в живот. Пострадавшего мужчину быстро доставили в больницу.

В связи с этим инцидентом проводится служебная проверка.

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