В Москве мужчина сделал себе харакири, чтобы избежать рехаба

Полиция выяснила, что после освобождения из колонии мужчина начал злоупотреблять запрещенными веществами. Власти решили помочь ему избавиться от зависимости и предложили отправить его в реабилитационный центр для лечения. Но наркозависимый гражданин был решительно против такого поворота событий. Он достал нож и нанес себе удар в живот. Пострадавшего мужчину быстро доставили в больницу.