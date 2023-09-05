В Москве мужчина сделал себе харакири, чтобы избежать рехаба

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
46-летний Максим был задержан за нарушение ограничений, связанных с административным надзором. Ранее он уже имел судимости по угону и краже, и его обязанностью было являться в полицейский участок, пишет Pravda.Ru.
Полиция выяснила, что после освобождения из колонии мужчина начал злоупотреблять запрещенными веществами. Власти решили помочь ему избавиться от зависимости и предложили отправить его в реабилитационный центр для лечения. Но наркозависимый гражданин был решительно против такого поворота событий. Он достал нож и нанес себе удар в живот. Пострадавшего мужчину быстро доставили в больницу.
В связи с этим инцидентом проводится служебная проверка.