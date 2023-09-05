Не раньше середины сентября. Стало известно, когда в квартирах омичей будет тепло

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
На сегодняшний день к включению отопления готовы почти 5,5 тысяч многоквартирных домов. К наступлению холодов также подготовлены все объекты социальной сферы, которых насчитывается более 700.
В администрации отметили, что отопительный сезон начнется, как только в регионе установится прохладная погода. Ориентировочная дата — 15 сентября. Подключение начнется после издания соответствующего постановления о начале отопительного сезона 2023–2024 годов.
В департаменте напоминают, что подключение тепла — процесс не однодневный и потребуется около двух недель, чтобы наладить систему теплоснабжения и запустить все объекты в городе.