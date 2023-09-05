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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

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Не раньше середины сентября. Стало известно, когда в квартирах омичей будет тепло

5 сентября 2023, 09:11
Фото: Город55
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Омичам рассказали, когда закончится подготовка к отопительному сезону

Жилой фонд и социальные учреждения города должны быть готовы запустить тепло к 15 сентября.

На сегодняшний день к включению отопления готовы почти 5,5 тысяч многоквартирных домов. К наступлению холодов также подготовлены все объекты социальной сферы, которых насчитывается более 700.

В администрации отметили, что отопительный сезон начнется, как только в регионе установится прохладная погода. Ориентировочная дата — 15 сентября. Подключение начнется после издания соответствующего постановления о начале отопительного сезона 2023–2024 годов.

В департаменте напоминают, что подключение тепла — процесс не однодневный и потребуется около двух недель, чтобы наладить систему теплоснабжения и запустить все объекты в городе.

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#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Администрация#Новости#Печное отопление#Анастасия Баянова
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