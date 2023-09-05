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Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион Альберт Азарян

5 сентября 2023, 19:37
В Ереване скончался Альберт Азарян, трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. Об этом сообщил президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян на своей странице в социальной сети.

Альберт Азарян был великим армянским спортсменом, который завоевал две золотые медали на Олимпийских играх 1956 года и одну на Олимпиаде 1960 года. Он также четыре раза становился чемпионом мира и одиннадцать раз выигрывал титул чемпиона Советского Союза, пишет 360tv.ru.

Серьезное упражнение на кольцах в гимнастике назвали в честь Альберта Азаряна — крест Азаряна. Это был его личный подвиг и большая честь для всех, кто занимается гимнастикой.

Причина смерти олимпийского чемпиона неизвестна.

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