Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион Альберт Азарян

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Альберт Азарян был великим армянским спортсменом, который завоевал две золотые медали на Олимпийских играх 1956 года и одну на Олимпиаде 1960 года. Он также четыре раза становился чемпионом мира и одиннадцать раз выигрывал титул чемпиона Советского Союза, пишет 360tv.ru.
Серьезное упражнение на кольцах в гимнастике назвали в честь Альберта Азаряна — крест Азаряна. Это был его личный подвиг и большая честь для всех, кто занимается гимнастикой.
Причина смерти олимпийского чемпиона неизвестна.