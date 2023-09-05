Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион Альберт Азарян

Альберт Азарян был великим армянским спортсменом, который завоевал две золотые медали на Олимпийских играх 1956 года и одну на Олимпиаде 1960 года. Он также четыре раза становился чемпионом мира и одиннадцать раз выигрывал титул чемпиона Советского Союза, пишет 360tv.ru.