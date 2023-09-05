Ученики омских колоний поучаствовали в торжественных линейках ко Дню знаний

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:35
В омских колониях прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Осужденные поучаствовали в праздничной линейке, концертах, а также побывали на первых классных часах в новом учебном году.
Их провели в исправительных учреждениях № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, колонии-поселении № 13, лечебно-исправительном учреждении № 2 и следственных изоляторах № 1 и № 2. В пресс-службе УФСИН России по Омской области рассказали, что на территории местных колоний открыты четырех школы и восемь учебно-консультационных пункта.
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