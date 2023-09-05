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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

иллюстрация

Ученики омских колоний поучаствовали в торжественных линейках ко Дню знаний

5 сентября 2023, 06:32
Фото: Город55
иллюстрация
На праздник они подготовили творческие сюрпризы для педагогов.

В омских колониях прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Осужденные поучаствовали в праздничной линейке, концертах, а также побывали на первых классных часах в новом учебном году.

Их провели в исправительных учреждениях № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, колонии-поселении № 13, лечебно-исправительном учреждении № 2 и следственных изоляторах № 1 и № 2. В пресс-службе УФСИН России по Омской области рассказали, что на территории местных колоний открыты четырех школы и восемь учебно-консультационных пункта.

Фото: УФСИН РФ по Омской области

Пока были летние каникулы, здесь организовали ремонт, закупили новую мебель, а также оборудование для учебы и книги. Где-то заключенные пробуют обучаться в формате дистанта, используя современную технику.

В честь 1 Сентября здешние ученики сделали стенные газеты, украсили кабинеты и подготовили творческие поздравления для педагогов.

Ранее Город55 писал о том, сколько стоили школьная форма, принадлежности и необходимые для обучения детей вещи в 2023 году. Больше всего цены поднялись на столы и стулья для школьников.

Удар по кошельку. В Омской области стоимость мебели для школьников выросла на 170%
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#Общество#Образование#Омск#Омская область#Заключенные#УФСИН#Новости#Осужденные#Алина Ясинская#День знаний
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