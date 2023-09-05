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Updated Сегодня, 05:47

Стоимость автозапчастей в России выросла на 20% с начала года

5 сентября 2023, 05:46
В РФ с начала текущего года наблюдается рост цен на автозапчасти. Согласно данным портала «Дром» и платформы «Авито», стоимость запчастей для легковых и легких коммерческих автомобилей выросла на 17-20%.

Эксперты отмечают, что несмотря на увеличение объема предложений о продаже деталей, некоторые автовладельцы могут столкнуться с проблемами при поиске запчастей для определенных моделей. Особенно это касается бывших в употреблении двигателей в сборе и электронных блоков управления для них, пишет Общественная служба новостей.

Таким образом, в результате повышения спроса на новые моторы для популярных иностранных автомобилей, цены на них возросли на 17%.

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