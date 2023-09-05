Стоимость автозапчастей в России выросла на 20% с начала года

В РФ с начала текущего года наблюдается рост цен на автозапчасти. Согласно данным портала «Дром» и платформы «Авито», стоимость запчастей для легковых и легких коммерческих автомобилей выросла на 17-20%.