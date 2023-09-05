Стоимость автозапчастей в России выросла на 20% с начала года

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Эксперты отмечают, что несмотря на увеличение объема предложений о продаже деталей, некоторые автовладельцы могут столкнуться с проблемами при поиске запчастей для определенных моделей. Особенно это касается бывших в употреблении двигателей в сборе и электронных блоков управления для них, пишет Общественная служба новостей.
Таким образом, в результате повышения спроса на новые моторы для популярных иностранных автомобилей, цены на них возросли на 17%.