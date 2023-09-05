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Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост

Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост

5 сентября 2023, 07:50
Фото: Город55
Есть вероятность, что Ярослав Лесовский продолжит работу в команде нового томского градоначальника Дмитрия Махини.

Как стало известно Городу55, советник губернатора Омской области, бывший замминистра региональной политики Ярослав Лесовский покинет свой пост. Решение принял врио главы региона Виталий Хоценко.

Ярослав Лесовский на протяжении многих лет занимался журналистикой и медиатехнологиями, успел поработать со всеми омскими губернаторами.

Как сообщил наш источник в областном правительстве, в последнее время Лесовского преследовали нейдачи на профессиональном поприще. Одной из самых крупных стал пропущенный бывшим губернатором региона Александром Бурковым визит в Омск генпрокурора РФ Игоря Краснова. Это, как выяснилось позже, и стало одной из причин, по которой Александр Бурков отказался идти на второй губернаторский срок.

Известно, что Лесовский в последнее время работал с вице-мэром Омска Дмитрием Махиней, которого сегодня избрали главой Томска. Есть вероятность, что Ярослав Лесовский продолжит работу в команде нового томского градоначальника.

Также наш источник сообщил, что бывший замминистра региональной политики Омской области Олеся Потапова отправится в Томск для работы с Дмитрием Махиней. Потапова покинула пост в региональном правительстве в конце мая.

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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Правительство#Дмитрий Махиня#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Советники губернатора
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