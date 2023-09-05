Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост

Как сообщил наш источник в областном правительстве, в последнее время Лесовского преследовали нейдачи на профессиональном поприще. Одной из самых крупных стал пропущенный бывшим губернатором региона Александром Бурковым визит в Омск генпрокурора РФ Игоря Краснова. Это, как выяснилось позже, и стало одной из причин, по которой Александр Бурков отказался идти на второй губернаторский срок.