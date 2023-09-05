Сотрудники готовы остаться. В Омске за 18 млн рублей продают студию флористики

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В Омске продают студию флористики и декора «La Flori», работающую на рынке более 12 лет. Готовый бизнес вместе с товаром и помещением общей площадью 120 кв. м, которое находится в собственности, отдают за 18 млн рублей. Находится цветочный магазин на 1 этаже жилого дома по улице Орджоникидзе, 85.
Новому владельцу обещают передать цветочную и сувенирную продукцию, оборудование, ароматы, прокатные конструкции, декоративные цветы для оформлений, телефонный номер, страницы в соцсетях и сайт.
Помещение, которое также достанется собственнику, состоит из торгового зала, зоны приема заказов, комнат для хранения, работы декораторов и места отдыха для работников.
«Сотрудники (флористы, администратор, курьер) готовы к работе с новым владельцем», — говорится в объявлении.
Владеет омской студией флористики предприниматель Виктор Терехов. ИП он зарегистрировал в марте 2011 года, занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Город55 попытался узнал у Терехова причину продажи бизнеса, но предприниматель не стал давать никаких комментариев.
Напомним, что Город55 ранее писал о продаже сети розничных магазинов сувениров и предметов интерьера «Дары Востока». За действующий бизнес рассчитывают выручить 19 млн рублей.