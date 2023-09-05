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Сотрудники готовы остаться. В Омске за 18 млн рублей продают студию флористики

5 сентября 2023, 09:00
Фото: 1MI
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В Омске за 18 млн рублей выставили на продажу цветочный магазин на Орджоникидзе

Принадлежит студия флористики омскому предпринимателю Виктору Терехову.

В Омске продают студию флористики и декора «La Flori», работающую на рынке более 12 лет. Готовый бизнес вместе с товаром и помещением общей площадью 120 кв. м, которое находится в собственности, отдают за 18 млн рублей. Находится цветочный магазин на 1 этаже жилого дома по улице Орджоникидзе, 85.

Новому владельцу обещают передать цветочную и сувенирную продукцию, оборудование, ароматы, прокатные конструкции, декоративные цветы для оформлений, телефонный номер, страницы в соцсетях и сайт.

Помещение, которое также достанется собственнику, состоит из торгового зала, зоны приема заказов, комнат для хранения, работы декораторов и места отдыха для работников.

«Сотрудники (флористы, администратор, курьер) готовы к работе с новым владельцем», — говорится в объявлении.

Владеет омской студией флористики предприниматель Виктор Терехов. ИП он зарегистрировал в марте 2011 года, занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Город55 попытался узнал у Терехова причину продажи бизнеса, но предприниматель не стал давать никаких комментариев.

Напомним, что Город55 ранее писал о продаже сети розничных магазинов сувениров и предметов интерьера «Дары Востока». За действующий бизнес рассчитывают выручить 19 млн рублей.

В Омске за 19 млн рублей продают магазин необычных подарков «Дары Востока»
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#Бизнес#Омск#Продажа#Новости#Цветы#Объявление#Флористика#Юлия Истомина
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