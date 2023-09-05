Сотрудники готовы остаться. В Омске за 18 млн рублей продают студию флористики

В Омске продают студию флористики и декора «La Flori», работающую на рынке более 12 лет. Готовый бизнес вместе с товаром и помещением общей площадью 120 кв. м, которое находится в собственности, отдают за 18 млн рублей. Находится цветочный магазин на 1 этаже жилого дома по улице Орджоникидзе, 85.