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иллюстрация

Розыск! В омских лесах потерялся грибник без пальца, одетый в серую куртку

5 сентября 2023, 07:45
Фото: Город55
иллюстрация

В лесах Омской области потерялся грибник без пальца, одетый в серую куртку

Мужчина оставил машину и телефон у деревни в Тарском районе.

В региональном УМВД рассказали о двух пропавших мужчинах, которые ушли в леса Омской области. Одного из них уже отыскали. 76-летний сельчанин, проживающий в Колосовке, отправился за грибами на машине вчера утром, 4 сентября.

Около 11:30 он уехал в лес рядом с деревней Плахино (Колосовский район). По итогу пенсионер сегодня днем был найден. Медики оценили его состояние здоровье как положительное. Его уже отвезли домой.

Фото: УВМД РФ по Омской области

В лесах Тарского района продолжают искать местного жителя 1948 года рождения, который также поехал на машине за грибами в лес у соседней деревни. Он находился вчера около 13:00 у населенного пункта Фрунзе. Его авто при этом правоохранители и неравнодушные сельчане уже нашли.

Мужчина среднего телосложения, у него карие глаза, прямые короткие русые волосы, дугообразные широкие брови и прямой большой нос. Лицо у сельчанина овальное, рост — 170 см. В день исчезновения грибник был одет в серую куртку, этого же цвета рубашку, черные брюки, шерстяную кепку и резиновые калоши. В качестве особых примет пресс-служба полиции указывает на шрам от операции, оставленный на левой руке. Также у потерявшегося нет правого указательного пальца.

К поискам подключены больше 40 полицейских на восьми внедорожниках, а также не меньше 50 сельчан. Также в спасательной операции участвуют волонтеры отряда «Лиза Алерт». Поиски осложняются из-за обилия болот и отсутствия сотовой связи. Мужчина к тому же оставил мобильный в машине. Тех, кто, возможно, видел пропавшего, просят позвонить по телефону 79-33-01.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропал человек#Грибник#Пропал в лесу#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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