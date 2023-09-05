Розыск! В омских лесах потерялся грибник без пальца, одетый в серую куртку

Мужчина среднего телосложения, у него карие глаза, прямые короткие русые волосы, дугообразные широкие брови и прямой большой нос. Лицо у сельчанина овальное, рост — 170 см. В день исчезновения грибник был одет в серую куртку, этого же цвета рубашку, черные брюки, шерстяную кепку и резиновые калоши. В качестве особых примет пресс-служба полиции указывает на шрам от операции, оставленный на левой руке. Также у потерявшегося нет правого указательного пальца.