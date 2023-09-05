Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В следующем раунде Рублев встретится с победителем матча между российским спортсменом Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром. В то же время сербский теннисист Новак Джокович также одержал победу в четвертом круге US Open, обыграв хорвата Борна Гойо со счетом 6:2, 7:5, 6:4. Игра продолжалась два часа 27 минут, пишет 360tv.ru.
В следующем раунде Джокович сыграет с американцем Тэйлором Фритцем. US Open проходит с 28 августа по 10 сентября и является одним из самых престижных турниров в теннисной категории «Большой шлем». Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.