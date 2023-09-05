Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

В следующем раунде Рублев встретится с победителем матча между российским спортсменом Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром. В то же время сербский теннисист Новак Джокович также одержал победу в четвертом круге US Open, обыграв хорвата Борна Гойо со счетом 6:2, 7:5, 6:4. Игра продолжалась два часа 27 минут, пишет 360tv.ru.