Российские туристы рассказали о ливнях в Турции

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
После прошедших ливней особенно пострадал город Самсун. Нижние этажи домов были затоплены, бульвар Ататюрка оказался под водой. Движение автобусов стало затруднительным, а трамваи не выходили на линию. Российские туристы, пребывающие в Турции, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Один из жителей Самсуна по имени Владимир Л. рассказал, что произошел оползень на горе. Бурные потоки воды с горы сметали все на своем пути. По его словам, коммунальные службы не справляются с таким количеством осадков, поскольку ливневые системы не предусмотрены для таких экстремальных случаев. Он также упомянул о большом провале грунта на одной из улиц, куда упало множество автомобилей, и городские службы пытаются его устранить.
В других городах Турции также есть жертвы. Власти Аксарая сообщили о смерти одной женщины, которая оказалась застрявшей в своем автомобиле. Еще двое людей погибли в городе Невшехир, они были затянуты потоками вместе с автомобилями. Несколько человек до сих пор пропавшие без вести. Всего погибли четверо людей и семеро пострадали из-за наводнений. Жителей горных районов предупредили об опасности схода оползней. Российские туристы, проживающие в Турции, объясняют происходящее не только природными факторами, но и недостаточным вниманием со стороны властей.
Очень сильные дожди продолжаются в Конье. Предупреждают о ливнях в Анкаре, Стамбуле и в 19 провинциях страны. Однако российские жители Стамбула сообщают, что погода хорошая. Небольшие облака появились, но в целом комфортно. Летом было гораздо жарче.