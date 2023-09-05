Российские туристы рассказали о ливнях в Турции

В других городах Турции также есть жертвы. Власти Аксарая сообщили о смерти одной женщины, которая оказалась застрявшей в своем автомобиле. Еще двое людей погибли в городе Невшехир, они были затянуты потоками вместе с автомобилями. Несколько человек до сих пор пропавшие без вести. Всего погибли четверо людей и семеро пострадали из-за наводнений. Жителей горных районов предупредили об опасности схода оползней. Российские туристы, проживающие в Турции, объясняют происходящее не только природными факторами, но и недостаточным вниманием со стороны властей.