Российские психологи считают мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» вредным для детей

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Мультфильм рассказывает историю двух школьников из Франции, Адриана Агреста и Маринетт Дюпейн-Ченг, которые превращаются в супергероев Леди Баг и Кота Нуара, чтобы спасать Париж от опасности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Психолог Виктория Шигалович выразила свое мнение о фильме, заявив, что это не подходит для детей и вызывает агрессию, а также явно демонстрирует любовную одержимость и созависимость.
Она также отметила, что из-за несформированной психики дети хотят быть как герои, которых они видят и им нравятся. Она считает, что фильм показывает негативные ценности вместо положительных и дети копируют это поведение.
Клинический психолог Маргарита Алексеева также согласна с этой точкой зрения и считает, что проблема заключается в двойной жизни персонажей. Она объяснила, что для детской психики двойная жизнь создает путаницу и неясность.
Она отметила, что когда герой — школьник, он один человек, а когда он становится супергероем, он меняется и это может запутать детей и лишить их ориентиров.
В целом, российские психологи считают, что мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» не подходит для детей, так как пропагандирует негативные ценности и создает путаницу в детской психике.