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Российские психологи считают мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» вредным для детей

5 сентября 2023, 10:16
Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» стал самым популярным фильмом в российском кинопрокате на прошлой неделе. Однако российские психологи не разделяют энтузиазма детей по поводу этого мультфильма. По их мнению, «Леди Баг и Супер-Кот» пропагандирует негативные ценности.

Мультфильм рассказывает историю двух школьников из Франции, Адриана Агреста и Маринетт Дюпейн-Ченг, которые превращаются в супергероев Леди Баг и Кота Нуара, чтобы спасать Париж от опасности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Психолог Виктория Шигалович выразила свое мнение о фильме, заявив, что это не подходит для детей и вызывает агрессию, а также явно демонстрирует любовную одержимость и созависимость.

Она также отметила, что из-за несформированной психики дети хотят быть как герои, которых они видят и им нравятся. Она считает, что фильм показывает негативные ценности вместо положительных и дети копируют это поведение.

Клинический психолог Маргарита Алексеева также согласна с этой точкой зрения и считает, что проблема заключается в двойной жизни персонажей. Она объяснила, что для детской психики двойная жизнь создает путаницу и неясность.

Она отметила, что когда герой — школьник, он один человек, а когда он становится супергероем, он меняется и это может запутать детей и лишить их ориентиров.

В целом, российские психологи считают, что мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» не подходит для детей, так как пропагандирует негативные ценности и создает путаницу в детской психике.

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